〈美股早盤〉財報喜憂參半 道瓊自歷史新高回落、IBM挫逾6%

在 IBM、特斯拉等企業公布財報後，美股周四 (21 日) 開盤小幅下滑，道瓊工業指數自昨日的新高回落，截稿前跌百點或 0.3％，那斯達克綜合指數於平盤震盪，標普 500 指數小跌 0.16％，費城半導體指數跌 0.2％。IBM 因財報不及預期，開盤後跌逾 6%。

既使對通膨、疫情和中國經濟成長放緩的擔憂尚未完全化解，美股 Q3 財報季優異的開局表現，仍幫助平息市場部分緊張情緒。

FactSet 數據顯示，截至周三，已公布財報的 80 家標普 500 指數成分股公司中，有 81% 的獲利擊敗分析師預期。

投資人持續關注企業財報表現。IBM 公布 Q3 營收表現不佳後，開盤跌逾 6％；特斯拉公布 Q3 財報表現亮眼，並警告供應鏈恐導致後續獲利承壓，股價開盤小跌後翻紅漲近 2%；惠普 (HP-US) 在發布優於預期的年度展望，並宣布加發股利後，開盤漲逾 5％。

在和特殊目的收購公司 (SPAC)BowX Acquisition Corp 合併後，WeWok 周四正式於紐約證交所掛牌上市，開盤後最高漲約 8%，隨後漲幅收斂至 4% 左右。

另外，周四公布最新數據顯示，美國上周初領失業金人數自前一周的 29.6 萬人，下滑至 29 萬人，再探疫情以來新低。

聯準會 (Fed) 周三於褐皮書表示，美國經濟仍在穩步成長，但勞動力吃緊和供應鏈問題正在打壓增長力道，並推升通膨率。

截至台北時間周四 (21 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 103.02 點或 - 0.29%，暫報 35506.32 點

那斯達克綜合指數上漲 1.22 點或 0.01%，暫報 15122.90 點

標普 500 指數下跌 7.39 點或 - 0.16%，暫報 4528.80 點

費半下跌 6.48 點或 - 0.19%，暫報 3367.75 點

台積電 ADR 下跌 0.44% 至每股 115.08 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.656%

紐約輕原油下跌 0.76％ 至每桶 82.79 美元

布蘭特原油下跌 0.97% 至每桶 84.99 美元

黃金下跌 0.02% 至每盎司 1784.50 美元

美元指數上漲至 93.590

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AT&T(T-US) 早盤上漲 1.08％，至 26.19 美元。

受 DirecTV 業務分拆影響，AT&T 周四公布 Q3 營收較去年下滑，且遜預期，但調整後純益和新增無線用戶表現均優於市場預估，且看好串流影視服務 HBO Max 用戶持續成長。

IBM(IBM-US) 早盤下跌 6.59％，至 132.45 美元。

IBM 周三盤後公布 Q3 營收報 176.2 億美元，毛利率也下滑至 46.4%，表現均不及預期，純益也較去年同期下滑 33%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.98％，至 882.95 美元。

特斯拉周三盤後公布會計年度 Q3 營收、獲利雙創新高。另一方面，荷蘭政府鑑識實驗室周四表示已破解特斯拉的駕駛數據儲存系統，並從中發現更多可用於調查特斯拉交通事故的相關訊息。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (10/16) 初領失業金報 29 萬人，預期 29.7 萬人，前值自 29.3 萬人上修至 29.6 萬人

美國上周 (10/9) 續領失業金報 248.1 萬人，預期 254.8 萬人，前值自 259.3 萬人上修至 260.3 萬人

美國上周初領失業金人數連續 2 周寫下疫情以來新低 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Invesco 資產配置研究主管 Paul Jackson 稱，在歷經猶豫期帶來的市場波動後，隨著家庭持續花費疫情期間累積的大量儲蓄，他看好股市繼續走高。

野村證券 (Nomura) 利率策略師 Andrew Ticehurst 表示，美股和比特幣近期表現優異，加上債市表現平穩，從表面上來看，市場似乎表現良好，但在亮麗表面之下，我們仍對部分因素感到不安，包含中國經濟數據疲軟以及恒大危機的潛在影響等。