〈陸港盤後〉美股走揚、科技領漲 恒指再收高0.4%

周五 (22 日)A 股三大指數開盤漲跌互現，早盤 A 股持續呈現近期滬、深指數走勢分歧的態勢，上證在小幅開低後一度上攻突破 3600 點，但買盤後繼無力又再震盪拉回，至於深證和創業板指則保持強勢震盪格局。

原物料價格受到中國政府強力打壓的影響，期貨價格連三個交易日暴跌，導致礦產類股持續回檔，成為拖累上證的最大因素。

半導體類股表現強勢，主要因為外媒報導指出美國雖然將華為與中芯納入貿易黑名單內，但自去年 11 月至今年 4 月期間，美國商務部仍批准總值約 1030 億美元的技術出口許可給這兩家企業。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.01 兆元，較前一個交易日增加人民幣 222 億元。

港股方面，美股周四雖然漲跌不一，但 S&P 500 指數連續第 7 個交易日上漲，收盤再創歷史新高，帶動港股早盤開高。恒指盤中雖然一度拉回至平盤，但在半導體類股點火的助攻下，市場投資氣氛回溫，恒指在 26000 點出現明顯買盤支撐。

與 A 股類股群走勢相檔，香港礦產概念股一一倒地，對港股人氣造成一定的拖累，也限制大盤漲勢。而科技指數則是在電子零組件與半導體類股的刺激下，漲勢較高，中芯國際 (981-HK) 大漲逾 5%、比亞迪電子 (285-HK) 則是勁揚 6.8%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.34%，報 3582.57 點；科創 50 指數上漲 0.42%，報 1368.14 點；深證成指小漲 0.33%，報 14492.82 點；創業板指略漲 0.17%，報 3284.91 點。

本週上證綜指小漲 0.29%，科創 50 指數上揚 0.37%，深證成指上漲 0.53%，創業板指小漲 0.26%。

恒生指數上揚 0.42%，報 26126.93 點、恒生科技指數上漲 1.78%，報 6754.34 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 131.8 億元，買超規模創近四個月新高，其中滬股通買超人民幣 72.11 億元，深股通買超人民幣 59.69 億元。本周北向資金買超人民幣 233.01 億元。

法人觀點

國泰君安認為，滬深兩市仍處於震盪盤整的階段，上證近期受到季線壓制，走勢相對較為糾結。不過，展望第四季，指數行情仍可期待。預計近期大盤在震盪整理後有機會拉升。操作建議上，可逢低繼續關注第三季業績表現佳、景氣前景好的類股，如儲能、新能源、太陽能、鋰電池等。

