原油價格飆升 日本9月核心CPI回升0.1%

日本 9 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 0.1%，睽違 1 年 6 個月後首見增長，整體物價也上揚，主因是原油價格走揚，帶動汽油、煤油等能源品項價格全面走揚。

日本總務省 22 日公布 CPI(2020 年 = 100) 報告，包含生鮮食品在內的全指數 CPI 報 100.1，年增 0.2%，出現睽違 13 個月的首度增長。萵苣、番茄等生鮮蔬菜的採收受不良天候影響，價格上揚 5.5%。

從品項來看，能源整體上揚 7.4%，出現近 2 年 10 個月來的最大漲幅，煤油上揚 20.2%、汽油上揚 16.5%。電費也上揚 4.1%，出現近 2 年 5 個月來的最大漲幅。

住宿費用大幅上揚 43.1%。日本政府為促進觀光消費，在 2020 年 7 月下旬開始推動「Go To Travel」觀光振興政策，但目前因受到 COVID-19 疫情影響而停止。在 2021 年 9 月份，由於相關消費支出增加而出現回彈現象。

行動電話費用則由於大型電信業者推出低價方案，而在 9 月份大幅下滑 44.8%。

以能源為主的價格上揚、很可能成為未來物價上漲的主要因素。不過與高通膨現象持續的歐美國家相比，日本物價好不容易才出現上揚現象，兩者之間仍存有相當差距。