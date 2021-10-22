路透：軟銀考慮將機器人研發業務出售給德商United Robotics

據《路透社》22 日報導，日本軟銀集團 (9984-JP) 為出售法國 SoftBank Robotics 業務，正與德國 United Robotics 集團接觸當中；有數名消息人士透露該項消息，另外路透社也瀏覽了相關文件。軟銀知名的「Pepper」機器人就是 SoftBank Robotics 所研發，並由鴻海集團 (2317-TW) 代工生產。

兩名消息人士指稱，兩家公司的談判還在進行當中，也有可能以破局收場。另外，軟銀是否仍將持有該事業的部分業務，目前也不得而知。

這兩家公司在銷售業務有合作關係，United Robotics 從 10 月開始，已成為 Pepper 和另一款雙足機器人「Nao」的歐洲銷售代理商。

路透社針對 SoftBank Robotics 的出售問題，採訪了軟銀集團和 United Robotics，不過兩家公司都未作評論。軟銀表示，Pepper 的相關業務仍會持續進行。

路透社曾經在 2021 年 6 月報導，軟銀自去 (2020) 年就停止 Pepper 生產、並削減全球機器人部門員工人數的消息。在法國的 330 名左右員工當中，人數已大約減少一半。軟銀於 2012 年併購了法國機器人製造商 Aldebaran，並利用該公司所研發的情感識別技術研發出 Pepper 機器人。

United Robotics 是由德國商用機器人製造商 HAHN 集團的創辦人 Thomas Hahn 所設立。依照該公司的官網資料，他們在德國和奧地利都設有據點。兩名消息人士指出，先前才剛離開軟銀歐洲機器人部門的業務人員等，已被該公司所聘用。

軟銀的機器人業務，是由日本 SoftBank Robotics 控股公司統籌管理。

由於 Pepper 機器人的銷售低迷，軟銀已逐漸將銷售重點轉移到其他公司所研發的產品上頭。軟銀已在英國設置銷售據點，而對法國業務的依賴程度也正慢慢減少。

依照兩名消息人士說法、以及路透社所閱覽過的資料，法國方面已投入一款名叫「Plato」的服務機器人的研發作業。不過，日本總公司已經延後了該款機器人的下單作業。軟銀選擇與其他公司簽下類似產品的銷售合約，而自家研發的機器人的上市機會也正逐漸減少。