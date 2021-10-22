日經：美光正與各國政府洽談投資事宜 台灣也是可能選項

《日本經濟新聞》報導，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 為了工廠擴張的相關投資計畫，正和日本、台灣、美國、新加坡等國家的政府進行協商。該公司計畫未來 10 年要在工廠及研究開發投資 1500 億美元。

美光執行副總裁 Manish Bhatia 在 21 日接受日經採訪時表示，針對投資設廠的國家，正與當地政府對話，替將來的選項做考量。以日本為例，美光和日本經濟產業省及廣島縣合作，正在討論今後可得到什麼樣的支援、以及是否有持續性投資的可能性等問題。

美光的日本廣島工廠是該公司進行尖端產品研發、製造的據點之一。截至 2021 年 8 月為止的 3 年期間，美光在廣島工廠共投資 70 億美元。

Bhatia 表示，為了運用引領業界的技術生產，將進行為期數年的全新投資，但他沒有明確指出投資金額將會增加、還是減少。

Bhatia 並說，美光在所有國家地區的投資計劃都尚未定案；目前的生產能力還留有餘裕，在進行據點的擴張之前還有足夠時間。

另外，美光在 20 日公布的長期投資計畫當中提到，在美國生產記憶體的成本比亞洲高出 35%~45%，因此督促美國政府提供協助。Bhatia 表示，南韓和中國政府都會給予高額補助，為維持競爭力，不論是美國、新加坡或日本，都有補助的必要。

日本新任首相岸田文雄曾經表明，日本政府會針對日本國內的半導體生產給予援助。Bhatia 表示歡迎，認為是非常好的一步，將能支持日本當地半導體投資。