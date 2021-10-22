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日經：美光正與各國政府洽談投資事宜 台灣也是可能選項

鉅亨網編譯陳達誠
日經：美光正與各國政府洽談投資事宜 台灣也是可能選項 (圖片：AFP)
日經：美光正與各國政府洽談投資事宜 台灣也是可能選項 (圖片：AFP)
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美股美光日本廣島投資記憶體半導體台灣美國韓國中國新加坡亞洲產業晶片

《日本經濟新聞》報導，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 為了工廠擴張的相關投資計畫，正和日本、台灣、美國、新加坡等國家的政府進行協商。該公司計畫未來 10 年要在工廠及研究開發投資 1500 億美元

美光執行副總裁 Manish Bhatia 在 21 日接受日經採訪時表示，針對投資設廠的國家，正與當地政府對話，替將來的選項做考量。以日本為例，美光和日本經濟產業省及廣島縣合作，正在討論今後可得到什麼樣的支援、以及是否有持續性投資的可能性等問題。

美光的日本廣島工廠是該公司進行尖端產品研發、製造的據點之一。截至 2021 年 8 月為止的 3 年期間，美光在廣島工廠共投資 70 億美元

Bhatia 表示，為了運用引領業界的技術生產，將進行為期數年的全新投資，但他沒有明確指出投資金額將會增加、還是減少。

Bhatia 並說，美光在所有國家地區的投資計劃都尚未定案；目前的生產能力還留有餘裕，在進行據點的擴張之前還有足夠時間。

另外，美光在 20 日公布的長期投資計畫當中提到，在美國生產記憶體的成本比亞洲高出 35%~45%，因此督促美國政府提供協助。Bhatia 表示，南韓和中國政府都會給予高額補助，為維持競爭力，不論是美國、新加坡或日本，都有補助的必要。

日本新任首相岸田文雄曾經表明，日本政府會針對日本國內的半導體生產給予援助。Bhatia 表示歡迎，認為是非常好的一步，將能支持日本當地半導體投資。

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