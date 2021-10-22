新藥解盲失利 杏輝、杏國雙雙跌停 委賣高掛逾6萬張

杏國 (4192-TW) 胰臟癌新藥 SB05PC 三期臨床試驗解盲失利，股價開盤隨即打入跌停價 122.5 元，委賣張數近 2.2 萬張；母公司杏輝 (1734-TW) 也落難，同樣以跌停價 35.4 元開出，委賣張數超過 4 萬張。

杏國的 SB05PC 全球中心期臨床試驗，共收案 218 位病患，據期末分析結果顯示，主要療效指標與次要評估指標，均未達到統計上顯著差異，公司強調，試驗中有一些有利個案，未來將針對個案與次族群進一步分析數據，尋求 Conditional Approval(有條件批准) 的可能性。

杏輝集團董事長李志文喊話，杏輝持有杏國股權約 62%，據第二季財報顯示，杏國帳面金額佔杏輝資產不逾 9%，此次臨床試驗項目僅為杏國新藥開發產品之一。

李志文提到，杏輝每年獲利約 4 億元，為讓杏國胰臟癌新藥開發順利，持續投入費用，累計金額達 17.7 億元，因此杏輝近年財報沒有很亮眼，隨著投資高峰已過，未來研發費用不高，明年開始杏輝本業獲利將顯著提升，且有望重新配發股利。

杏國日前也公告自結數，8 月稅後虧損 1.61 億元，較去年同期收斂，每股虧損 1.76 元；7-8 月稅後虧損 3940 萬元，虧損也較去年同期收斂，每股虧損 0.34 元。