通路庫存水位低 宏碁台灣筆電需求旺到明年Q1

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 瞄準年底購物節旺季，推出多款搭載微軟 (MSFT-US) Windows 11 新品，搭上振興五倍券商機，泛亞營運總部台灣區營運長張世欣指出，台灣通路庫存水位仍偏低，看好消費、商用筆電需求將一路延續至明年首季。

張世欣表示，今年中疫情帶動筆電需求爆發，5 月筆電銷售量年增三倍，6 月至 9 月年增幅也都維持雙位數，顯示需求仍強，觀察目前通路庫存仍遠低於疫情前平均 1 個月至 45 天水準。

展望未來，張世欣指出，需求動能已看到明年首季，雖然消費機種成長幅度逐步收斂，但仍優於疫情前水準，商用機種表現則相對平穩，主因是科技大廠需求抵銷傳統產業需求衰退，隨著國內疫情降溫、疫苗普及率提高，認為明年商用需求回溫可期。

宏碁看準五倍券、年底購物節商機，宣布啟動「Acer 狂熱購物節」，本季也在台灣推出環保筆電 Acer Aspire Vero 等全新 Vero 環保系列產品，搶攻綠色商機，也同步推出渲染漸層 Swift 3 輕薄筆電、全新 ConceptD 系列等新品。

市場看好，隨著新品、購物節助攻下，宏碁第四季營運可望維持高檔，營運方面，宏碁第三季營收創下近 7 年同期新高，達 811.34 億元，季增 1.7%、年增 1.4%，累計今年前三季營收則達 2324.68 億元，年增 19.5%。