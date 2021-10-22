為DRAM價格下跌做準備 三星把部分產能轉往CMOS影像感測器

三星電子正把部分 DRAM 產能轉向 CMOS 影像感測器 (CMOS Image Sensor, CIS)，為 DRAM 價格下滑做準備，並試圖搭上需求由手機轉往汽車的大趨勢。

三星在京畿道的華城工廠，已把部分產能轉移到影像感測器。根據研究機構顧能 (Gartner)，全球 CMOS 影像感測器市場規模將從今年的 199 億美元，到 2025 年躍增至 263 億美元。

目前 CMOS 影像感測器市場的重心已從智慧手機轉向汽車。Sony 是市場的領頭羊，擁有 47.7% 市占率，三星則是第兩大業者，市占率為 19.6%，其餘由 SK 海力士、豪威科技和 Galaxy Core 瓜分。截至去年底，三星的產能為每月 10 萬顆。

元大證券表示，全球 DRAM 市場可能供過於求，使三星有意減少 DRAM 庫存，明年第 2 季可能就會耗盡庫存，可能帶動記憶體晶片價格在明年下半年回升。

南韓另一家記憶體大廠 SK 海力士上周表示，CIS 將成為未來的成長支柱，目前公司正擴大非記憶體業務，希望讓 CIS 成為海力士在 DRAM、NAND Flash 以外的新成長動能。

截稿前，三星股價周五在首爾股市上漲 0.28%，報每股 7.04 萬韓元。