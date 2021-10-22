中國監管機構樂談成果 市場猜測科技打壓行動接近尾聲

據《彭博》報導，中國銀保監會主席郭樹清表示，預計當前的金融科技企業整頓在年底前將取得重大進展，這一說法強化了市場先前的猜測，即北京對科技巨擘的打壓將逐漸消退。

郭樹清本周接受中央電視台訪問，表示前期政府針對金融反壟斷和防止資本無序擴張的實際需要，在銀行、保險、證券以及其他金融領域採取了一系列措施，取得了初步成效。

他補充說，當局已經確定了與 14 個互聯網平台的金融科技業務有關的一千多個問題，這些公司對反饋做出了積極回應，大約一半的擬議整改已經實施。他強調，預計在年底前「會有更顯著的進展」。

儘管如此，郭樹清誓言仍要嚴格監管、打破壟斷。他表示，對違法違規金融活動「零容忍」，堅決制止監管套利。

與此同時，投資者正尋求任何跡象，以表明中國近一年的鎮壓行動正在進入最後階段，可抄底近幾周陷入困境的科技股。

本月早前，外賣巨頭美團被處以罰款但低於預期，而資安監管機構對滴滴的調查也進入尾聲，這都帶來了市場的樂觀情緒。

GW&K 投資管理的經理人 Tom Masi 正是這樣的樂觀者。他本周表示，監管打壓可能會在未來幾個月結束，而中國股票估值如今非常便宜並具吸引力，特別是科技股。

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