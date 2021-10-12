中國下個監管對象是金融業？WSJ：北京下令審查至少25家銀行

中國擴大審查科技業後，下一個監管對象可能是金融業，華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，中國國家主席習近平下令檢視至少 25 家國營銀行和金融機構，以釐清他們與大型民間企業之間的關係，特別是最近引起關注的恒大、螞蟻和滴滴。

根據報導，北京當局將審查這些金融機構是否和大型民間企業走得太近，例如恒大集團的主要貸款人中國中信集團 (Citic Group)。據了解，雖然北京過去幾年多次警告房地產貸款，中信仍向恒大提供超過 100 億美元資金。

據悉審查對象還包括主權財富基金「中國投資有限責任公司」(中投公司，CIC)，以及由大型銀行和保險商經營的國營基金。中投投資螞蟻和滴滴。

知情人士說，若發現不當交易行為，可能由中國共產黨啟動正式調查，且依法追究刑事責任，相關機構也會受到紀錄懲罰。

這波審查由中國最高反貪腐機關負責。中國共產黨中央紀律檢查委員會 (中改委) 本月起將查訪 25 家國營金融機構的辦公室，檢視他們的借貸、投資和監理紀錄，並要求業者回答他們和民間企業之間如何敲定交易或決策。

從科技、補教到房地產，中國主管機關近幾個月對多個產業啟動審查，騰訊、阿里巴巴等大型企業都受波及，北京當局也試圖處理經濟過於依賴營建潮的弊病。

知情人士說，這次針對金融業的監管，是習近平上台將近 10 年來最廣泛的一次，以帶動中國經濟遠離西方式資本主義並在未來十年轉型。

中國官員透露，習近平目標是確保黨能完全掌控經濟命脈，避免金融業被大型民間企業拖累，威脅到中國經濟影響力。