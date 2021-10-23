戴姆勒CEO：晶片供應鏈Q4有望趨穩 但2023年才會恢復正常

全球汽車大廠戴姆勒 (Daimler) 執行長 Ola Kaellenius 周五 (22 日) 表示，半導體供應鏈有望在本季趨於穩定，但預計晶片短缺實際要到 2023 年才能真正緩解。

Kaellenius 說 ：「我們不能百分之百地確定半導體確切狀況，但我們希望第四季能穩定局勢，逐步改善晶片供給，並在 2022 年將產量提升到一個新的水準。」

不過，Kaellenius 表示，主要晶片供應商透露，供給瓶頸可能持續到 2023 年才能恢復正常，因此目前營運上仍需時時保持彈性。

Kaellenius 說，第四季賓士產量將低於去年同期，但部份源自於高基期影響，去年第四季由於疫情逐漸恢復，當時需求異常強勁。今年夏天由於疫情導致馬來西亞車用電子廠停產，阻礙汽車業進一步復甦。

賓士是第三季美國主要高級車製造商中受打擊最大的業者，該公司 7 月至 9 月美國銷量年減 21%。分析師表示，這使 BMW 和豐田旗下高階車款 Lexus 從中獲得市占。

除了計劃將賓士和一家商用卡車業務分拆之外，戴姆勒還正積極管理供應鏈問題。隨著電動車逐漸成為主流，賓士正在加速在 2030 年前將旗下車款電氣化。

賓士正瞄準美國市場計劃推出 EQS 豪華電動車，還預計推出一款電動 EQS SUV 並於阿拉巴馬州廠組裝，該款預計將於明年上市。Kaellenius 認為此兩車款推出後將能馬上貢獻獲利。