信邦Q3 EPS 2.83元 前三季每股賺8.09元同創新高

連接線束廠信邦 (3023-TW) 今 (22) 日公告第三季財報，稅後純益 6.61 億元，季增 3.8%、年增 6.5%，每股純益 2.83 元；前三季稅後純益 18.84 億元，年增 13.8%，每股純益 8.09 元，分別寫下單季及同期新高。

展望第四季，信邦認為，營運還是會呈現季節性回落，但今年受到運輸不確定因素的影響，客戶備庫存的需求較為強勁，因此季減幅有機會收斂至中低個位數，並優於去年同期，營運可望呈現淡季不淡。

信邦第三季營收 66.79 億元，季增 4.5%、年增 13.2%；毛利率 25.5%，季、年均減 0.3 個百分點；營益率 11.6%，季減 0.5 個百分點、年減 2.1 個百分點；稅後純益 6.61 億元，季增 3.8%、年增 6.5%，每股純益 2.83 元。

累計信邦前三季營收 190.61 億元，年增 21.6%；毛利率 25.8%，年減 0.2 個百分點；營益率 12.1%，年減 0.9 個百分點；稅後純益 18.84 億元，年增 13.8%，每股純益 8.09 元。

信邦表示，第三季毛利率受到消費性、風電產業毛利率下滑，以及新台幣、人民幣升值、原物料成本上漲等不利因素，均壓抑毛利率表現；且在營業費用方面，除了運費上漲，人員擴編、開發費用及薪資調整等因素，也使得營益率同步下滑。