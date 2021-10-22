元大期CFD商品放行 搶攻多空雙向美股市場

美股複委託交易強強滾，元大期貨 (6023-TW) 今 (22) 日表示，已獲主管機關核准開放差價契約 (CFD) 商品標的，有助搶攻多空雙向熱門美股市場。

根據券商公會最新數據顯示，截至今 (2021) 年 8 月複委託交易累積總額高達 3.04 兆元，相較去年同期成長 122%，其中，美股交易量高達 77%，比同期更成長 131%。

元大期表示，由此觀察國人對於美股投資興趣增加，尤其受美國聯準會 (Fed) 政策影響，美股續創波段新高，吸引更多交易人進場參與。

元大期貨進一步指出，該公司近期獲主管機關核准開放差價契約 (CFD) 商品標的，新增國外股價指數、國外個股與白銀，相較市場既有的外匯、黃金及原油，範圍延伸至大眾所熟悉的指數類別，交易人標的選擇增添更多元動能。

元大期選了六大國外指數 CFD 商品，連結標的包含：德國 DAX、日經 225、香港恆生等國際知名指數，以及最受台灣交易人熱衷的道瓊、S&P500 與那斯達克等美股三大指數。

為了讓更多交易人參與，元大期更推出全台最小規格的國外指數商品，舉例來說，交易一手日經 225 商品，不僅最多可享 20 倍槓桿，更僅需 1454 日圓保證金，相當於新台幣 300 多元即可參與國際市場交易，為現行國內門檻最親民的股指 CFD 產品。

至於國外個股 CFD 商品，則多為美國耳熟能詳上市大型企業，產業橫跨半導體、電子通訊、金融、民生與生技等，代表企業包含蘋果、應材、超微、英特爾、亞馬遜，以及近期新冠疫情製作疫苗的輝瑞與默克藥廠，為國外交易跨出新契機。

元大期表示，透過 CFD 商品有三大優勢，包括：「多空雙向交易熱門美股、利用槓桿倍數以及規格較複委託商品小」，可規劃更彈性的交易策略，並可長期持有，不像期貨交易需到期轉倉。

此外，元大期設有一站式交易平台服務，搭配獨家研發的智能網格交易輔助工具，可升級 24 小時自動化交易，讓手中持有部位有效進行風險控制。