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岱宇迎兩成長動能 拚本季營收逐月增

鉅亨網記者沈筱禎 台北
岱宇與STUDIO聯手推出智能化健身器材。(圖:岱宇提供)
岱宇與STUDIO聯手推出智能化健身器材。(圖:岱宇提供)
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健身岱宇健身器材sole

健身廠迎接年底銷售旺季，岱宇 (1598-TW) 旗下品牌 SOLE 與智能健身內容製作商 STUDIO，合作推出的智能化健身器材，在美國展開銷售，此外，其他品牌打入新零售通路，目標年底前營收可逐月成長。

岱宇表示，STUDIO 擁有內容開發技術，其開發的智能健身 APP 已有穩定的訂閱會員數，且持續增加中，提供用戶跑步機、橢圓機、自行車、拳擊、划船、瑜珈與重訓等超過上千堂的運動健身課程。

岱宇指出，近年消費者持續多樣化健身器材，來達到全身性鍛鍊，不過目前眾多智能化健身課程中，缺少針對橢圓機相關運動，因此雙方攜手打造全球首個結合基礎有氧運動與力量訓練的橢圓機運動健身課程。

岱宇表示，除了與 STUDIO 將推出新品上市外，由於歐美地區進入健身器材銷售旺季，北美客戶下單力道轉強，加上旗下品牌 XTERRA 也將新增 Costco 與 Walmart 的實體通路銷售，年底前營收有望逐月成長。

岱宇三大品牌營收比重分別為 SOLE 占 52%、XTERRA 占 17%、SPIRIT 占 18%。SOLE 與 XTERRA 受惠新品與客戶下單轉好外，SPIRIT 則隨著歐美地區健身房重啟營業，有助商用健身器材汰換需求上升。

岱宇 9 月營收 8.95 億元，月增 13.73%、年減 36.6%；第三季營收 24.33 億元，季減 12.3%、年減 31.9%；累計前 9 月營收 90.46 億元，年增 17.95%。

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