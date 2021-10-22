電動車強強滾 00893一次調整7檔成分股

國泰全球智能電動車 ETF(00893-TW) 今 (22) 日配合追蹤標的指數─ICE FactSet 全球智能電動車指數，首次進行成分股調整，新增艾波比、寧德時代、瑞薩電子、億緯鋰能、恩捷股份、匯川技術、天賜材料等 7 檔個股，刪除佛吉亞、巴拉德動力系統、安道拓、安霸、布魯姆能源、Alfen Beheer、燃料電池能源，並於 2021 年 10 月 22 日收盤後生效。

今年 7 月 1 日掛牌上市的 00893，深獲投資人喜愛，據臺灣集中保管結算所最新資料顯示，截至上週五 (10/15)，00893 的受益人數已達 132,323 人，位居海外 ETF 之冠。

同時，根據投信投顧公會資料，截至 9 月底，00893 規模也超過新台幣 167 億元，在定期定額投資上，據臺灣證券交易所數據顯示，00893 交易戶數 9 月的月增率達 27.8%，皆顯示台灣投資人相當看好電動車的長線成長動能與 00893 的爆發性潛力。

近期電動車概念股紛紛傳出銷售佳績，在歷經 9 月底至 10 月初的震盪回檔後，股價表現也有所反彈。特斯拉（Tesla）股價突破 800 美元關口，其執行長馬斯克（Elon Musk）也重新奪回世界首富的寶座，2021 年特斯拉第三季總計生產 237,823 輛、全球交車數為 241,300 輛，較去年同期激增 73%，也創下歷史單季新高。

中國「造車新勢力」也不遑多讓，9 月純電動車銷量更創下新里程碑，小鵬與蔚來月交付量雙雙破萬，理想則緊追在後，月銷量逾 7000 台。

隨著電動車熱銷，也引發「電池荒」風暴，根據產業經濟與趨勢研究中心 IEK 預測，未來十年電池需求量將從 2020 年從不到 200GWh（百萬度）飆漲至 3000 GWh，增幅逾 21 倍，隱含著這場電池荒將引爆龐大商機，值得投資人留意。

國泰全球智能電動車 ETF 是台灣第一檔、也是全球首檔完整聚焦電動車上中下游的產業鏈的 ETF，約二成持股投資在電動車電池供應鏈，涵蓋鋰電池、新能源電池的生產製造，以及相關礦產開採供應商，如電池製造商 LG 化學、松下電器 (Panasonic)，及台灣的充電樁及電源管理系統龍頭台達電，同時亦有約三成的比重是投資電動車製造商巨頭，如特斯拉、蔚來、小鵬與理想等，皆是電動車產業的領頭羊。

國泰全球智能電動車 ETF 基金經理人游凱卉建議，投資人可提前卡位，或以定期定額布局，抓住電動車產業的黃金 10 年的長線商機。