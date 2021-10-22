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要晶片商交資料 美商務部：視回覆情形決定是否強制執行

鉅亨網編譯余曉惠
要晶片商交資料 美商務部：視回覆情形決定是否強制執行 (圖:AFP)
要晶片商交資料 美商務部：視回覆情形決定是否強制執行 (圖:AFP)
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半導體晶片產業供應鏈美國商務部美國晶片荒瓶頸台積電三星海力士英特爾國防生產法囤貨

美國商務部周四 (21 日) 表示，英特爾、英飛凌、SK 海力士等業者已經表示，將自願提交有關晶片荒的資料，將視最終收到的回覆筆數和內容，決定是否強制執行。

美國商務部 9 月要求車廠、晶片商在 11 月 8 日之前提交供應鏈相關資料，如果配合度低，不排除援引戰時的「國防生產法」取得資訊，引發各國政商界的反彈和疑惑。

商務部發言人周四向路透說：「英特爾、通用、英飛凌、SK 海力士等公司，都表示計劃在期限內提供數據。我們感謝他們的配合，並鼓勵其他公司跟進。」

商務部說：「(交資料) 目前還是自願性質的，這對提升供應鏈透明度至關重要。至於是否動用強制措施，則要看有多少企業回應，以及提供資料的品質。」

台韓回應

台積電 (2330-TW) 先前曾回應，不會損及客戶與股東權益，若有需要協助的地方，會向政府反應。台灣經濟部月初回應，台灣晶片製造商不會再未經客戶同意的情況下，提供商業機密相關訊息。

南韓廠商普遍表示難以理解，南韓產業通商資源部也曾在 10 月 6 日表達關切，並發布聲明說：「要求的資料範圍很廣泛，包含一些商業機密，對南韓來說是很大的疑慮。」

不過南韓產業通商資源部部長 Moon Sung-wook 周四向國會委員會表示，南韓企業已經準備好檢視和提交資料，不會影響保密協定或南韓法律。

英特爾 (INTC-US)、通用汽車 (GM-US)、SK 海力士、英飛凌皆未立即回覆路透的報導。

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