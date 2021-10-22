要晶片商交資料 美商務部：視回覆情形決定是否強制執行

美國商務部周四 (21 日) 表示，英特爾、英飛凌、SK 海力士等業者已經表示，將自願提交有關晶片荒的資料，將視最終收到的回覆筆數和內容，決定是否強制執行。

美國商務部 9 月要求車廠、晶片商在 11 月 8 日之前提交供應鏈相關資料，如果配合度低，不排除援引戰時的「國防生產法」取得資訊，引發各國政商界的反彈和疑惑。

商務部發言人周四向路透說：「英特爾、通用、英飛凌、SK 海力士等公司，都表示計劃在期限內提供數據。我們感謝他們的配合，並鼓勵其他公司跟進。」

商務部說：「(交資料) 目前還是自願性質的，這對提升供應鏈透明度至關重要。至於是否動用強制措施，則要看有多少企業回應，以及提供資料的品質。」

台韓回應

台積電 (2330-TW) 先前曾回應，不會損及客戶與股東權益，若有需要協助的地方，會向政府反應。台灣經濟部月初回應，台灣晶片製造商不會再未經客戶同意的情況下，提供商業機密相關訊息。

南韓廠商普遍表示難以理解，南韓產業通商資源部也曾在 10 月 6 日表達關切，並發布聲明說：「要求的資料範圍很廣泛，包含一些商業機密，對南韓來說是很大的疑慮。」

不過南韓產業通商資源部部長 Moon Sung-wook 周四向國會委員會表示，南韓企業已經準備好檢視和提交資料，不會影響保密協定或南韓法律。

英特爾 (INTC-US)、通用汽車 (GM-US)、SK 海力士、英飛凌皆未立即回覆路透的報導。