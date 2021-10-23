鮑爾坦承物價壓力、未改Fed政策方向 市場通膨預期稍微降溫

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (22 日) 坦承通膨壓力，並表示縮減購債時候已到，但因就業人數尚未回到疫情前水準，還不到升息時機。這番話並未改變 Fed 將收緊貨幣政策的方向，卻讓標普 500 從高點下滑，市場的通膨預期也稍稍降溫。

美債 5 年期平衡通膨率周五一度升破 3%，鮑爾發表談話後下滑到約 2.9%。平衡通膨率為相同天期公債與抗通膨債券 (TIPS) 的殖利率差，通膨預期升溫時，美債殖利率會上升、TIPS 殖利率下降，使平衡通膨率上升。

此外，與 Fed 貨幣政策最緊密扣連的美國 2 年期公債殖利率一度升至 0.488%，為去年 3 月來最高，顯示對通膨的焦慮正在推升市場的升息預期心理。殖利率曲線趨平，10 年期公債殖利率從前日的略高於 1.7% 回落，尾盤報 1.659%。

富國證券總經策略師 Zachary Griffiths 說：「平衡通膨率下降可以理解，但降幅令人有些吃驚，因為鮑爾的談話並未改變 Fed 貨幣政策前景。」

美債平衡通膨率上升，反映投資人希望在面對超標的通膨時尋求避險。美國消費者物價指數 (CPI) 過去五個月來的年增率至少 5%，使投資人對 TIPS 需求升高，儘管 Fed 官員認為可能隨著經濟活動恢復正常而減緩。

鮑爾周五在一場線上會議表示，供應鏈限制和通膨持續時間可能比預期長、甚至延續到明年，但最終仍會逐漸回落到 2% 目標。雖然通膨壓力終究會趨緩，但鮑爾強調，Fed 會保持政策靈活，若查覺到通膨風險就會祭出政策工具，以維持物價穩定。

鮑爾並說，高通膨持久帶來的風險，是讓物價和工資制定者開始對未來的通膨抱有過高的預期，「如果通膨有持續升高的嚴重風險，我們一定會動用政策工具確保物價穩定，並把對就業的影響納入考量。」