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重量級科技廠法說會、9月景氣燈號 本周大事預告

鉅亨網記者劉韋廷 台北
重量級科技廠法說會、9月景氣燈號，本周大事預告。(鉅亨網資料照)
重量級科技廠法說會、9月景氣燈號，本周大事預告。(鉅亨網資料照)
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上市櫃公司將陸續公布第三季財報，本周也進入法說會旺季，指標科技大廠聯發科、聯電、旺宏、國巨、友達、穩懋等本周都將召開法說會，預期將公布第三季財報、釋出明年營運展望，此外，國發會周三 (27 日) 也將發布 9 月景氣燈號，可望連八亮出紅燈，以下是本周大事預告：

科技大廠法說 聚焦明年景氣展望

本周法說會由微控制器廠 (MCU) 盛群周一 (25 日) 打頭陣，盛群日前認為明年晶圓產能將再增 5%，整體接單已達 70-80%，營運正向，周二 (26 日) 則有 IC 設計龍頭聯發科、記憶體大廠旺宏，其中，市場對記憶體第四季、明年展望相當分歧。

周三 (27 日) 由聯電、國巨接棒，將分別對半導體晶圓代工、被動元件釋出營運展望，其中，市場傳出，聯電第四季將啟動第四波漲價，11 月平均漲 10%，部分製程漲幅更上看 15%，同時外資也看好聯電將受惠台積電漲價效應，下半年營收增幅將優於市場原先預期。

面板大廠友達則將在周四 (28 日) 公布第三季財報，由於近期電視面板報價持續走跌，10 月更創下單月最大跌幅，55 吋以下電視面板單月跌幅均超過 2 成，市場也關注友達第四季產能是否調整，以及對明年整體面板營運展望，砷化鎵大廠穩懋同日也將召開法說，市場看好在蘋果 iPhone13 帶動下，穩懋第四季表現可望續強。

國內景氣仍維持高檔 9 月景氣燈號可望續亮紅燈

國發會周三 (27 日) 將公布 9 月景氣對策信號分數，觀察 8 月景氣對策信號連七亮出紅燈，顯示國內整體景氣仍維持高檔，加上批發零售餐飲營業額、非農部門就業在振興五倍券等措施帶動下逐步回穩，預期 9 月景氣燈號可望連八亮出紅燈。

國發會表示，隨國內疫情趨穩，管制措施陸續放寬，加上第四季起振興五倍券、各界加碼措施帶動下，內需市場逐步回溫，若依去年三倍券推估，今年可望產生逾 2000 億元經濟效益，並推升今年經濟成長率突破 6%。

玉山科技協會 20 周年活動 張忠謀將出席演講

台灣玉山科技協會今年適逢 20 周年，周二 (26 日) 將舉辦一系列慶祝活動，其中，大會慶祝晚宴上將邀請總統蔡英文致詞，同時台積電創辦人張忠謀也將出席，以「經營人的學習及成長」為題進行專題演講。

玉山科技協會這次也邀請眾多科技產業巨擘齊聚一堂，討論主題將聚焦在全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型及智慧城市等五大主軸，包含宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智、鴻海董事長劉揚偉等人、前總統馬英九等都將出席。

 

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