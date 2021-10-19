〈盛群新品發表會〉明年晶圓產能將再增5% 接單正向已達70-80%

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (19) 日舉辦 2021 年新品發表會，總經理高國棟表示，客戶需求仍相當強勁，明年整體接單已達 70-80%，晶圓產能也較今年增加 5%，可滿多更多客戶需求。

高國棟指出，今年前三季儘管受疫情影響，但整體 IC 產業表現良好，營收 52.55 億元，年增 32.72%，為過去 10 幾年來增長幅度最大的一次，前三季 MCU 出貨量高達 6.73 億顆，年增 13%。

展望後市，高國棟認為，今年晶圓價格已經上漲滿多，也陸續反映至客戶端，預期後續晶圓價格將趨穩，盛群自身明年晶圓產能也較今年增加，會再持續爭取。

盛群對明年訂單掌握度已達 70-80%，預期外在環境變化不大下，營運仍可符合預期，看好 32 位元、BLDC(直流無刷馬達)、RF(射頻)、安防、健康量測等領域將持續成長。

針對現今供應鏈現況，高國棟補充，晶圓產能仍供不應求，盛群庫存也持續見底，若產業發生反轉，也能藉機回補晶圓庫存，將持續觀察通膨、產業結構、中國限電等相關影響。

市場方面，盛群明年將持續向海外推廣，重點將著墨在韓國、東南亞、印度及中南亞，也會在歐洲加強據點設置。