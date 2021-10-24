超級財報周登場 美股面臨真正考驗

美股本周進入「超級財報周」，占標普 500 指數權重超過 22% 的五大科技巨頭 FAAMG(臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、Google) 都將公布財報，使近來情緒高漲的美股迎來真正的考驗。

截至目前為止，美股第三季度的財報整體表現強勁，根據 Refinitiv 數據，近 84% 的企業財報優於預期，已公布的美股上市公司平均獲利年增 34.8%。

蘋果 (APPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 、臉書(FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 都將在本周公布財報，才是美股面臨的真正考驗，不過一些跡象顯示，五大科技巨頭的表現未必能延續強勁表現。

上周公布財報的英特爾與 IBM 表現都不佳，股價應聲重挫；其中，英特爾以元件短缺為由來解釋業績不如預期，因此晶片短缺的問題，勢必成為本周蘋果財報的關注重點。

此外，社交媒體 Snap 上周五公布的財報也顯示，蘋果 iOS 修改隱私規則損害了廣告收入，股價聞訊重挫 26%；面臨同樣問題的臉書，上周五股價也下挫 5%。超級財報周由臉書周一 (25 日) 打頭陣，市場關切蘋果新規對臉書的影響。

投資機構 D.A. Davidson 主管 James Ragan 表示，本周美股會出現較大的波動，甚至會看到一些大企業的表現令人失望。

疫情過後科技巨擘的成長速度能否持續，成為科技股投資人心頭上的一到烏雲。因為新冠疫情期間，隨著經濟封鎖、居家辦公，以及消費行為的變化，讓許多科技公司從中受益。但去年的高成長所帶來的高基期，讓今年想要進一步成長更加艱難。

此外，供應鏈瓶頸也成為科技股的另一到烏雲，對蘋果及亞馬遜更是如此。對蘋果來說，抱過半導體在內的供應鏈問題，勢必成為財報上重要的話題；對亞馬遜而言，市場關注如何應對黑色星期五及聖誕購物季的物流障礙。

美國大通投資顧問公司總裁 Peter Tuz 表示，如果蘋果說「要不是晶片短缺，我們原本可以賣出更多支 iPhone」，那麼投資人就該知道情況真的非常嚴重了，因為蘋果已經是第一批從所有供貨商獲得晶片的公司。

美股五大科技巨頭財報日程：