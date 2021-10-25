鉅亨美股雷達：Hertz下訂10萬輛特斯拉車、PYPL澄清沒興趣收購PINS

美股重要看點：

美股本週進入「超級財報週」，因占標普 500 指數權重超過 22% 的五大科技巨頭 FAAMG (臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、Google) 都將公布財報，使近來情緒高漲的美股迎來真正的考驗。

截至目前為止，美股第三季的財報整體表現強勁，根據 Refinitiv 數據，近 84% 的企業財報優於預期，已公布的美股上市公司平均獲利年增 34.8%。

蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 都將在本週公布財報，才是美股面臨的真正考驗，不過一些跡象顯示，五大科技巨頭的表現未必能延續強勁表現。

上週公布財報的英特爾與 IBM 表現都不佳，股價應聲重挫；其中，英特爾以元件短缺為由來解釋業績不如預期，因此晶片短缺的問題，勢必成為本週蘋果財報的關注重點。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數上漲 73.94 點，或 0.20%，收 35,677.02 點。

標普 500 指數下跌 4.88 點，或 0.11%，收 4,544.90 點。

那斯達克綜合指數下跌 125.50 點，或 0.82%，收 15,090.20 點。

費城半導體指數下跌 41.77 點，或 1.22%，收 3,370.28 點。

今日重要總經數據：

達拉斯 Fed 9 月製造業活動指數，市場預期 6.2，前值為 4.6。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

據《彭博社》引述知情人士表示，汽車租賃巨頭 Hertz 在擺脫破產危機僅四個月後，已訂購了 10 萬輛特斯拉電動車，這是 Hertz 雄心勃勃的汽車租賃電動化的第一步。

知情人士透露，這是有史以來最大的一筆電動汽車訂單，為特斯拉公司帶來了約 42 億美元的收入，訂單估計高佔特斯拉 2022 年產量的 1/10。

週一 (25 日) 美股盤前特斯拉股價聞聲勁揚超 4%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. PayPal (PYPL-US)

美股電子支付巨頭 PayPal 最新表示，目前沒有興趣收購社交媒體平台 Pinterest (PINS)，澄清了先前市場傳出 PayPal 將要收購 Pinterest 之傳言。

PayPal 在目前的最新回應中，嚴正澄清收購傳聞，表示 PayPal 目前沒有收購 Pinterest 之計劃。

受此消息影響，美股盤前 PayPal 股價一度漲超 6%，而 Pinterest 股價則跌超 12%。

PYPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Digital World Acquisition Corp (DWAC-US)

美國前總統川普近日宣布將成立新社群平台「Truth Social」，並計畫讓自己的媒體公司與特殊目的收購公司 (SPAC) Digital World Acquisition(DWAC-US) 借殼上市，周五股價上漲逾 1 倍，短短 3 天漲 8 倍。

DWAC 週一 (25 日) 美股盤前繼續延續漲勢，大幅上漲超 18%。

分析平台 Quiver Quantitative 數據顯示，周四消息傳出後，當日 DWAC 在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇中躋身十大最受歡迎關鍵字之列，提及次數超過迷因股 GameStop (GME-US)。