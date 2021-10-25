財報沖淡通膨擔憂 美股連四漲

成熟市場

1. 美國塞港問題未解，促使民眾提前消費，企業財報亮眼，沖淡市場對通膨疑慮，帶動股市上漲 1.6%；

2. 能源價格大漲，導致德國 9 月 PPI 竄升，歐元區 CPI 較一年前增加 3.4%，市場預期英國將在 11 月份宣布升息，成為主要國家中首例，歐股表現因此受到壓抑，歐股小漲 0.1%。

新興市場

1. 中國房地場市場降溫，新屋價格下降與土地交易冷卻，機構紛紛下調今年經濟成長預期，同時，官方出手干預煤價，市場臆測未來監管政策可能相對放寬，中國股市上漲 3.6%；

2. 巴西總統宣布將提高社會計畫金額，金融市場不買單，因為擔憂這項政策可能違反支出上限規則，且使國內通膨更加失控，拖累拉美股市下跌 7.1%。

債券市場

1. 隨著各地對於通貨膨脹的擔憂興起，全球政府公債價格下跌 0.2%；

2. 中國各部持續溝通恒大風險可控，帶動亞洲高收益債券築底反彈，指數價格上漲 3.0%。

原物料、匯率

1. 儘管各地仍為能源短缺而苦惱，OPEC + 上個月產油量再次低於目標水準，美國原油庫存降至兩年新低，加劇供需不均的狀況，油價維持在高位 85.5 美元 / 桶；

2. 市場通膨擔憂挽救金價頹勢，金價上漲 1.4%，收在 1,792.65 美元 / 盎司。

資料來源: Bloomberg，2021/10/25（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/22）

資料來源: Bloomberg，2021/10/25（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/22）

三大市場關鍵事件及分析

1. 官方為中國房市掛保證，中國與亞高收快速反彈

中國央行表示恒大只是單一事件，大多數房地產企業經營穩健，且對金融行業的外溢性可控。受此消息激勵，先前遭遇不理性拋售的中國高收益債券與亞洲高收益債券到期殖利率快速回落。

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 中國與美銀美林中國高收益債券指數，「鉅亨買基金」整理，2021/10/21。

2. 美國公債殖利率再次回升

隨著疫情放緩與避險情緒降低，美國 10 年公債殖利率由 8 月初的 1.17%，回升至目前的 1.65%。從金價銅價比來看，美國 10 年公債殖利率有進一步升高的空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年與 3 個月公債殖利率差距，2021/10/21。

3. 土耳其政府一意孤行，股債匯市受挫

土耳其總統再度解職 3 名央行官員，為降息與維持寬鬆政策鋪路，儘管近期國內消費者物價指數逼近 20%，政府仍執意靠降息救經濟，匯率下殺影響土耳其股債市表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/21。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/21。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

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基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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