台股翻紅守住5日線 外資回頭敲進 三大法人買超52.19億元

台股今 (25) 日一度跌逾百點，摜破 5 日線支撐，半導體族群賣壓出籠，台積電壓盤，不過，航運股領軍反彈，電子股午盤也逐漸回穩，帶動指數翻紅，終場小漲 5 點，收在 16894 點，三大法人合計買超 52.19 億元。

加權指數成交值縮至 2666 億元。觀察法人籌碼變動，外資今天回頭買超 47.07 億元；投信賣超 2.09 億元；自營商買超 7.22 億元，三大法人合計買超 52.19 億元。

英特爾毛利率面臨下滑壓力，股價重挫逾 11%，拖累費城半導體指數挫逾 1%，台股半導體族群同樣遭到調節，台積電今天跌逾 1%，失守 600 元關卡，收 593 元；聯電傳出將再斥資千億興建新加坡第二座 12 吋廠，盤中湧入買盤，帶動股價翻揚上漲近 2%，收 59.4 元；世界先進則遭調節，終場下跌近 2%。

電子股今天互有漲跌，聯發科、國巨、鴻海、日月光投控等權值股陸續翻紅，但大立光、台達電、聯詠、廣達等終場均收黑。台塑集團方面，在油價高檔支撐下，台塑化擁庫存價差擴大題材，股價上漲近 2%，台塑同步守在盤上，南亞、台化則震盪走低。

特斯拉近來股價屢創新高，日前宣布全球標準車款改用磷酸鐵鋰電池 (LFP)，並早已向寧德時代簽訂長約，市場看好台廠相關供應鏈可望跟著吃香喝辣，今天吸引買盤進駐，康普、美琪瑪、聚和、立凱 - KY 等電池材料個股，均攻上漲停板，中碳也一度亮燈漲停。

PA 製造商全訊科技今天以承銷價每股 104.49 元正式掛牌，上市首日大展蜜月行情，最高衝上 185 元，終場收 181 元，漲幅達 73%。PA 三雄今天表現不同調，宏捷科翻紅漲逾 2%，全新收平盤，穩懋則下跌 1.6%，守住 300 元關卡。

ABF 載板三雄方面，欣興漲近半根停板，達 150.5 元，攀上 1 個半月新高，景碩也有 3.6% 的漲幅，收 245 元，並未突破上周創下的歷史天價 249 元，南電則小漲作收。

航運股無懼 BDI 指數重挫消息，今天由貨櫃三雄領軍反攻，長榮勁揚近 7%，陽明、萬海也分別上漲 5%、3%，散裝族群四維航、新興、裕民、台航等約漲 2-4%，中櫃、台驊投控、志信漲勢也都相當強勁。上市運輸類股指數終場勁揚 3.88%，重回市場買盤焦點。