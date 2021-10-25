〈書摘〉小心，原來這樣也有事！：腦洞大律師雷丘的生活法律常識與對策

〈老司機開車了──開車不好好開，小心撩妹不成反吃罰單〉

小欣努力了五年，終於有能力買車了。

雖然只是一輛國產小車，但這是用自己賺的錢，買給自己的禮物，感覺就是不一樣。

交車後，小欣趁著假日晚上人少，在自家附近一圈一圈地馴著車。

小欣打開車窗，慢慢開著自己的愛車，享受微風拂面的快感。突然，從後面駛來一輛車，那輛車經過小欣的愛車時，駕駛座上的年輕小夥子從車窗探出頭，對小欣說：「阿姨，妳開過特斯拉嗎？……」

那輛車看起來是一輛嶄新的白色特斯拉。因為車子開遠了，小欣沒聽清楚後面的幾句話，但前面兩個字「阿姨」，她可是聽得清清楚楚。

小欣心想：「你看起來也沒比我年輕幾歲，居然敢叫我阿姨?! 不但叫我阿姨，還跟我炫耀你開的是特斯拉！」

小欣覺得自己開新車的好心情有點被打壞了，但轉念一想：今晚還是慢慢馴車吧！不要理他就好了。

過了沒多久，那輛特斯拉居然又繞了一圈回來。該不會也在馴車吧？那小夥子又趁著經過時大喊：「阿姨，妳開過特斯拉嗎？……」然後車子又開遠了。

這時候的小欣很不高興：老娘還不到三十歲！居然連著被人叫兩次阿姨！你有錢開特斯拉了不起啊！誰像你，富二代，年紀輕輕就可以開特斯拉，我這輛車可是老娘辛辛苦苦靠自己的血汗錢買的！

正當她心中胡思亂想、暗自咒罵時，那輛車又繞了回來，擺明了纏上小欣，駕駛的聲音還特別興奮高亢：「阿姨！妳開過特斯拉嗎!!!」語音未落，「碰」的一聲，車子就撞上了安全島。

小欣心中升起一絲快感：特斯拉又怎樣？撞不壞嗎？不過人命關天，小欣還是趕緊把車停在路邊，想看看駕駛的情況。

這時，那名年輕人已從駕駛座爬出來。特斯拉不愧是好車，駕駛毫髮無傷。

小欣看他沒事，忍不住問他：「你憑什麼叫我阿姨？是嘲笑我年紀比你大、但是開的車比你小嗎？開特斯拉了不起啊？」

年輕人苦笑道：「歹勢，天色晚了，看不清楚。我其實是想問，如果妳開過特斯拉的話，這款車的煞車到底在哪啊？」

＊雷丘律師有話要說＊

故事中，特斯拉駕駛的行為，除了一般民眾比較容易想像到的超速問題外，還有一個較容易忽略的問題是併排行駛。如果這位年輕人為了撩妹，在超車時和小欣行駛在相同車道並行說話，依照《道路交通管理處罰條例》，可以處新臺幣六百元以上、一千八百元以下罰鍰①。

不過罰鍰是一種行政罰，性質不同於《刑法》裡的罰金；換言之，沒有一般民眾擔心「留前科」的問題。不過這種開車撩妹的行為，如果達到像飆車般的危險駕駛程度，可能就觸犯了《刑法》的公共危險罪，依規定可以處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下的罰金②。因此，在這個故事中，如果小欣忍不住跟著追車，很可能兩人都會觸犯公共危險罪。

最後一點則是，即使沒有達到飆車程度的危險駕駛行為，例如蛇行等行為，《道路交通管理處罰條例》仍然是有法可管的，依法可以處新臺幣六千元以上、二萬四千元以下的罰鍰③。所以雷丘律師建議，雖然撩妹要緊，車子還是不能隨便愛怎麼開就怎麼開的喔。

① 道路交通管理處罰條例第 45 條第 1 項第 2 款：「汽車駕駛人，爭道行駛有下列情形之一者，處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰：二、在單車道駕車與他車並行。」

② 刑法第 185 條第 1 項：「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」

③ 道路交通管理處罰條例第 43 條第 1 項第 1 款：「汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。」

〈出車禍怎麼辦？──車損人損分清楚，時限要掌握〉

小明考上大學，央求家裡買輛機車給他。

媽媽不同意。

媽媽說：「難道你不知道，爸爸上個月就是騎機車跌倒，現在嚇得只敢搭捷運上班嗎？」

小明看著媽媽，不知道該說什麼。

媽媽繼續說道：「那輛車現在沒人騎，你騎舊的就行了，別浪費錢。」

＊雷丘律師有話要說＊

首先，發生車禍時，一定要分清楚車損（車輛或其他財產）和人損（駕駛或乘客的生命身體），這兩種情況的處理方式、適用的法律和保險都是不一樣的。

先說車損，也就是財產上的損害，其實只有民事賠償問題，並不涉及刑事責任。網路上謠傳這屬於《刑法》第 354 條的毀損罪，是大錯特錯的，因為毀損罪只罰故意，不罰過失。因此，發生車禍時，如果只有車損，那就只有財產權受到侵害，這是《民法》上侵權責任損害賠償的問題①。換言之，這也是為什麼警察做完筆錄、盡到行政上責任後，頂多只會再問一下雙方要不要和解，之後就不會再介入的原因。

另一個常見的網路謠言則說「警察會代為求償」，這也是不對的，因為民事上的權利，是要靠自己爭取的，這就是所謂的「法律不保護在權利上睡著的人」。

那如果雙方對車禍的發生都有過失呢？這時就會涉及過失比例分配的問題。

這邊有另一個誤區：誰有過失，並不是雙方自己認定或談一談就能決定的。警察單位會在事故後三十日出爐一份「道路交通事故初步分析研判表」（簡稱「初判表」），這時，許多當事人都會直接拿著這份表格去向對方要錢。但是這邊要提醒大家，肇事責任的鑑定，本來就不是警察的業務，而初判表也不是肇事責任過失比例分配最後的依據。因此雷丘律師建議，初判表只能當做參考，應該再向車禍鑑定委員會申請「鑑定意見書」，才是最正確的做法（至於怎麼申請，初判表上都有寫）。

此外，鑑定意見書只有在車禍發生後六個月內、且尚未進入訴訟程序的情況下才能申請，而且比起訴訟中其他公正第三方單位的鑑定費用，車禍鑑定委員會的費用已經算是超級便宜的了。如同前面所說的，民事權利要靠自己爭取，連這一點小錢都捨不得花，往往只會讓後面花大錢，所以越早申請越好。

另外一個要注意的是期限問題。侵權行為損害賠償的請求權時效很短，只有兩年②，千萬不要等到超過時限才請求，這時對方是可以做時效抗辯的。實務上常常見到，當事人只知道要提出刑事告訴（發生人損時），但刑事程序拖著拖著就過了兩年；這時，民事上的請求權時效已經過去，對方可以拒絕賠償。

至於人損，也就是人身損害，可就不只是民事侵權責任損害賠償的問題而已！當然，人身損害也可以在民事上請求損害賠償，又可區分為財產上損失（如醫藥費、無法工作期間的損失、未來的工作能力減損）和非財產上損失（如精神慰撫金），請求方式和車損一樣，要透過民事程序求償。

但人損還會有刑事責任的問題，主要是過失傷害、過失傷害致重傷③和過失致死罪④。要特別注意的是，過失傷害、過失傷害致重傷都是告訴乃論罪⑤，只有六個月的告訴期間⑥，如果超過期限，就只能透過民事程序請求侵權責任損害賠償了。

① 民法第 184 條第 1 項前段：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」

② 民法第 197 條第 1 項：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」

③ 刑法第 284 條：「因過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致重傷者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金。」

④ 刑法第 276 條：「因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。」

⑤ 刑法第 287 條前段：「第二百七十七條第一項、第二百八十一條及第二百八十四條之罪，須告訴乃論。」

⑥ 刑事訴訟法第 237 條第 1 項：「告訴乃論之罪，其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之。」

〈你會先救誰？──什麼都不做也會犯法的「不作為犯」〉

小明第一次帶小花回家吃飯。

「你從哪裡騙來那麼漂亮的女朋友？」小明的媽媽眉開眼笑：「這下子，如果媽媽和她同時掉進水裡，還真不知道你會先救誰呢！」

小花當機立斷：「我想小明一定會先救您的！」

小明如釋重負：「對對對，我會先救媽媽。」

小明媽媽微笑看著小花：「兒子大了，果然都是聽老婆的啊……」

那一天，小明感受到即將身處兩個女人支配下的恐懼，以及被囚禁在婆媳問題中的屈辱。

＊雷丘律師有話要說＊

要先救媽媽還是女朋友這個千古送命題，不是雷丘律師能在這邊給出標準答案的。但雷丘律師可以和大家討論一下與這個送命題高度相關的法律概念：保證人地位。

要理解保證人地位，就要先理解《刑法》的一個重要概念：刑法處罰的是「行為」，也就是因為這項行為本身很可惡，所以處罰做出此行為的人；而不是因為這個人很可惡，所以才處罰他。講得學術一點，如果一個人積極做了足以讓侵害法益（法律所保護的重要權益，例如人身、名譽、公共安全）的風險升高的行為（又稱「積極作為」），我們就說這項行為具有可罰性，並依《刑法》的規定來處罰他。

然而有些時候，就算沒做什麼事，也一樣會使侵害法益的危險性升高（又稱「消極不作為」），這時《刑法》同樣也會處罰，這就是大家常聽說的「不作為犯」①。

什麼！沒做事也要被罰？那豈不是人在家中坐，刑從天上來嗎？其實，在《刑法》上，並不是每種消極不作為都能構成犯罪，除了《刑法》明文規定的不作為行為外，其他情況都必須要消極不作為的人具有「保證人地位」，才能成罪。

比較常見的保證人地位可能來自於：

一、基於法令，例如消防隊員在執行公務時，依法令有救助的義務。

二、基於自願承擔保護義務，例如保姆對於所照顧小孩的保護義務。

三、基於密切的生活關係，例如家長對小孩的保護照顧義務。

四、基於危險共同體，例如朋友相約一起登山，彼此間的照顧義務。

五、基於危險源的監控義務，例如獒犬等大型犬的主人，對於被咬傷者的救助義務。

六、基於危險前行為，例如開車不小心撞傷人，駕駛對傷者的救助義務。

七、基於場所管理者，例如商業場所（如賣場、餐廳），管理者有維護消費者在場所內活動安全的義務。

說了老半天，終於可以來說說這個千古難題和「保證人地位」的關係了。假設小明對溺水的媽媽見死不救，由於小明和媽媽是親人，已有密切的生活關係，對媽媽的安全也有保護義務，如果見死不救，可能就有「不作為」殺人罪的問題。

那麼，如果小明對溺水的女朋友見死不救，是不是就完全沒問題了呢？這時要看小明和女友是否已進展到有親密共同生活、類似未婚夫妻的關係。如果是，也可能會被認為有保證人地位，應該要救女友。由此可見，如果媽媽和老婆同時掉進水裡，兩人當然都和自己有密切生活關係，就更應該都救才是。

這也意味著，如果小明今天才剛認識的新女友，不幸和媽媽同時溺水，小明應該優先救媽媽才對；但這僅僅是從「密切的生活關係」所產生的保證人地位來分析的結果。如果女朋友是小明踢下水的（無論是故意、過失、開玩笑），小明都會因為危險前行為，而被認為具有保證人地位。這時，即使這位女友是今天才剛認識的，小明一樣有可能因為不救她而觸犯「不作為」殺人罪。

這樣說來，基於保證人地位，小明既應該救媽媽，也應該救女友，但他又只有救其中一人的能力，豈不是必然觸犯「不作為」殺人罪嗎？事實上，這種情況在《刑法》上是一種稱為「義務衝突」的阻卻違法事由，之後有機會再特別寫一個章節為大家說明（老高語氣）。

① 刑法第 15 條：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。

因自己行為致有發生犯罪結果之危險者，負防止其發生之義務。」

〈男人四十歲，不要只剩一張嘴──到底什麼理由才能向法院訴請離婚？〉

晚上十一點多，隔壁傳來女人的咆哮。

雷丘律師一向以支持美豔人妻為己任，置增加案件收入於度外，自是凝神傾聽。

「你到底想怎樣？插又插不進去，吸也吸不起來，然後現在又整根軟掉……」美豔人妻可能沒意識到，她的聲音已經傳遍了整幢樓。

雷丘嘴角泛起了淺淺的微笑，正在思考明天要如何自然地遞上名片時，隔壁又傳來同一個聲音：「…… 我不是告訴過你，珍珠奶茶不能用紙吸管嗎？你現在要我宵夜拿什麼配鹽酥雞？」

空氣中接著傳來她老公討饒的聲音，然後是隔壁開門、關門，和樓下機車引擎發動的聲音。這又是我們社區另一個平靜的夜晚。

＊雷丘律師有話要說＊

這一篇雷丘律師想和大家談談深夜話題（其實哪一篇不深夜），就是如果夫妻之間不性福，可以離婚嗎？

有關離婚，大家最容易想到的就是外遇、家暴之類的問題。事實上這些也是《民法》第 1052 條第 1 項規定的十項列舉離婚事由，例如外遇就是「與配偶以外之人合意性交」，而家暴就是「夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待」。其他還有像是惡意遺棄之類的①，這邊就不一一舉例。

難道夫妻之間只有這十個理由可以離婚嗎？當然不是，就算臺灣結婚率再低、離婚率再高，立法者再怎麼勸和不勸離、不希望大家離婚，十個理由未免也太少了，絕對無法涵蓋所有怨偶的情況！因此《民法》第 1052 條第 2 項另外規定了概括事由，也就是學說上所稱的破綻主義，意思是，如果兩個人的婚姻狀況已經因《民法》第 1052 條第 1 項以外的「重大事由」，產生了難以回復的破綻，即所謂的破鏡難圓，沒有回復的希望，一樣可以請求離婚②。

當然，雖說每對夫妻的情況不太一樣，到底還有沒有回復的希望也很難說，但是法院在實務上還是希望採取客觀標準，意思就是法院會用「如果其他夫妻也處於一樣的狀況，是不是任何人都不會想繼續維持這段婚姻呢？」來當做是否為「重大事由」的標準。所以並不是當事人雙方說了算。

另外要補充的是，法條中還提到「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」，則是為了公平起見，直接規定只有造成這項重大事由的另一方，才能請求離婚；不然只要我想離婚，就故意造成對方很難過就好啦！不過在實務上，一段婚姻產生破綻，往往不會只有一方的問題，這時該怎麼辦呢？難道就不能離婚了嗎？法院認為，如果夫妻雙方都要為重大事由負責時，應該衡量雙方的有責程度；責任較輕的一方，才可以向責任較重的另一方請求離婚。除非有責程度完全相同，雙方才都可以請求離婚③。

說了老半天，性福不性福，到底可不可以當做離婚事由呢？依照上面的分析，首先，不性福並不是《民法》第 1052 條第 1 項的列舉事由，所以只能判斷是否符合《民法》第 1052 條第 2 項的重大事由。如果不性福的程度已經達到任何夫妻都不會想繼續維持婚姻的程度，那就屬於沒有回復希望的重大事由，可以訴請法院判決離婚。

要注意的是，這邊仍要看不性福的原因是否為其中一方造成的。一般人聽到不性福，通常都會聯想是男方不能人道；雖然不能人道確實可做為重大事由④，但這得要經過醫師診斷鑑定才算數。如果男方不願意和女方行房的原因，是因為女方不愛清潔、不洗澡，那就不能說是男方無法人道了，甚至可以把這項不性福的重大事由歸責於女方，使得男方可以請求離婚。

① 民法第 1052 條第 1 項：「夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：

一、重婚。

二、與配偶以外之人合意性交。

三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。

六、夫妻之一方意圖殺害他方。

七、有不治之惡疾。

八、有重大不治之精神病。

九、生死不明已逾三年。

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。」

② 民法第 1052 條第 2 項：「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」

③ 最高法院 103 年臺上字第 858 號判決：「按民法第 1052 條第 2 項所稱「難以維持婚姻」，乃導入破綻主義思想所增設，其判斷之標準為婚姻是否已生破綻而無回復之希望。而婚姻是否已生破綻無回復之希望，則應依客觀之標準，即難以維持婚姻之事實，是否已達於倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻意欲之程度而定。至於但書規定『難以維持婚姻之重大事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚』，係為公允而設，故難以維持婚姻之重大事由，夫妻雙方均須負責時，應衡量雙方之有責程度，僅責任較輕之一方，得向責任較重之他方請求離婚，有責程度相同時，雙方均得請求離婚，始符公平。」

④ 最高法院 83 年度第 4 次民事庭會議決議：「惟如不能人道已形成難以維持婚姻之重大事由者，得依 1052 條第 2 項之規定訴請離婚。」

〈千金難買好厝邊──鄰居一直製造噪音，叫警察有沒有用？〉

老王樓上的鄰居每天晚上都會彈鋼琴，他覺得很吵，於是他決定走到樓上找鄰居談談。

開門的是位美豔人妻。老王說：「我很喜歡妳彈的鋼琴。不如這樣，妳每天都彈給我聽，我會每週付妳一千元的欣賞費。」

人妻答應了，老王果然每週都付一千元給人妻。就這樣過了一個月，老王對人妻說：「抱歉，最近公司生意不好，但我還是很喜歡聽妳彈琴，我可以改成每週付妳五百元嗎？」

人妻感到不滿，但心想不賺白不賺，還是答應了。再過了一個月後，老王又說：「抱歉，我公司快倒了，從今天開始，我每週付妳兩百元好嗎？」

人妻非常不爽：「你是在汙辱我嗎？我每天彈鋼琴給你聽，結果你一天只想花幾十元，有那麼便宜的事嗎？請你尊重專業好嗎？」

從此之後，人妻就不在晚上彈鋼琴了。於是老王得以過著耳根清淨的日子。

＊雷丘律師有話要說＊

俗話說：「千金難買好厝邊。」一樣米養百樣人，如果和鄰居的生活作息相差太大，有時是非常惱人的。實務上常見和鄰居之間的糾紛，噪音問題絕對是大宗。不過要注意的是，造成民眾生活困擾的聲音並非都是「噪音」喔！

依照《噪音管制法》的規定，超過「管制標準」的聲音才叫噪音①，如果只是偶然發生，或是難以量測（誰會沒事在家中裝個分貝計啊？）的聲音，例如小孩哭鬧跑跳、寵物狂叫、彈奏樂器、卡拉 OK、房屋裝修、冷氣滴水…… 統統都不算。

但這些聲音確實對我的生活造成困擾，該怎麼辦才好呢？

在《噪音管制法》中另外有規定，凡是這種日常生活中擾人的聲音，都可由警察機關依照《社會秩序維護法》來處以罰鍰②。這邊要注意的是，如果沒有達到「足以妨害他人生活安寧」的程度，就無法依照《社會秩序維護法》來開罰③。

嗯？前面不是說過，像這種偶然發生、難以量測的擾人聲音才歸《社會秩序維護法》管，卻又規定必須是「足以妨害他人生活安寧」的聲音，那客觀標準在哪裡？這就是警察機關的裁量權限了。如果不放心交給警察判斷，實務上找里長陪同也是個可以考慮的方式；至少里長算是當事人以外的第三人，應該可以提供較為客觀的意見，不至於淪為公說公有理，婆說婆有理，畢竟警察有時也是很為難的。

① 噪音管制法第 3 條：「本法所稱噪音，指超過管制標準之聲音。」

② 噪音管制法第 6 條：「製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音者，由警察機關依有關法規處理之。」

③ 社會秩序維護法第 72 條第 1 項第 3 款：「訂有左列各款行為之一者，處新臺幣六千元以下罰鍰：三、製造噪音或深夜喧譁，妨害公眾安寧者。」

來源：究竟出版