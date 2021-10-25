〈台泥電池布局〉張安平：贊成收碳費 但須有配套而非一刀切

針對政府擬對排碳大戶收取碳費，台泥 (1101-TW) 董事長張安平表示，對台泥影響不大，他也贊成落實碳權、碳費 (碳稅) 以及碳交易，但一定要一起做，且必須要有碳足跡及相關配套法規，而不是一刀切的方式收碳費。

環保署最近預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，計畫自 2023 年起，對國內鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等 288 家企業收取碳費，而台泥也在其中。

張安平表示，要課碳稅一定要知道碳足跡，台泥走得很早，知道計算碳足跡要花很長的時間，但距離 2023 年期限只剩下 1 年多的時間，有多少企業還沒開始做，根本來不及，沒有碳足跡的話，根本不會知道要課多少稅。

張安平進一步分析，相較碳費一刀切的齊頭式平等，碳交易效果會比碳費更有效，因為碳費很容易會被轉嫁到消費者端，很難達到減碳效果；相較之下，碳交易是減碳做不好的公司，去補貼做得好的公司，才會激起企業減碳的動力。

張安平提醒，產業特性不同也是碳權實施的關注點，因為有可能很賺錢的企業，會掃光市場上的碳權，就不利規模較小、錢賺比較少的企業；另外，進口產品也要收取碳費，才能維持產業競爭力。