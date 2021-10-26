不僅限二手車、飯店 聖路易Fed：高通膨現象正在各領域蔓延

聖路易聯準銀行經濟學家周一 (25 日) 表示，現階段通膨飆升似乎不僅限於二手車這類物價漲幅明顯的領域，高通膨實際上帶來的影響恐怕更為廣泛。

聖路易聯準銀行經濟學家 Fernando Martin 研究發現，從目前整體價格變化來看，離群值 (如二手車) 的效果正大大減弱，這表明通膨走升情形恐怕發生在更多領域。

該研究使用不同方法考慮通膨趨勢變化，包括使用剪尾平均方法，消除離群值的變化，以及研究商品相對於服務的價格，因為疫情爆發使服務支出出現偏離。

除了通膨正蔓延至各領域外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周坦言，受到供應鏈瓶頸等因素影響，通膨持續時間可能比 Fed 預期的還要長。預計高通膨水準可能要到明年夏天才能緩解，但在實現充分就業前，還是會維持目前的低利率政策。

鮑爾表示，持續高通膨讓產業和資方開始對未來的通膨抱有過高的預期，「如果通膨有持續升高的嚴重風險，我們一定會動用政策工具確保物價穩定，並把對就業的影響納入考量。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於下周 (11/2-11/3) 開會，市場預計將宣布縮減現行每月 1200 億美元的資產購買計畫，逐漸收緊疫情爆發時祭出的超寬鬆貨幣政策。