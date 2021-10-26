〈財報〉蘋果不甜！藍思科技第三季純益大減35%

周二 (26 日) 蘋果 (AAPL-US) 保護玻璃供應商藍思科技於深交所公布 2021 年第三季季報，內容顯示第三季營收人民幣 125.35 億元，年增 19.21%；純益為人民幣 9.89 億元，意外年減 35%，顯示限電限產，越南疫情、蘋果零組件短缺、半導體產能吃緊皆對藍思科技業績產生不利影響。

第三季財報重點摘要：

營收人民幣 125 億元，年增 19.2%。

純益人民幣 9.9 億元，年減 35%。

基本 EPS 人民幣 0.2 元，年減 42.9%。

稀釋 EPS 人民幣 0.2 元，年減 42.9%。

前三季財報重點摘要：

營收人民幣 339 億元，年增 30.1%。

純益人民幣 33 億元，年減 3.9%。

基本 EPS 人民幣 0.66 元，年減 16.5%。

稀釋 EPS 人民幣 0.66 元，年減 15.4%。

公司觀點

藍思科技表示，前三季的營收成長主因是主業的增長，新產品、新業務及新客戶增加。前三季金屬業務、新能源汽車業務、智慧終端機整機組裝方面均有所進展。但公司也面臨原料成本、勞動力成本上升的壓力。

關於限電問題，藍思科技指出從 9 月開始，公司部分園區受到一定程度的限電影響。而衝擊公司業績的重要因素還有消費電子與新能源汽車產業的晶片供需情況進一步失衡。

截至 10 月 25 日收盤，藍思科技股價為每股人民幣 19.33 元，本益比為 19.64 倍，市值人民幣 961 億元，今年以來，市值已經腰斬。

為挽救股價藍思科技宣布庫藏股政策，將在 A 股市場中買回自家股票，金額預估為人民幣 3 億元～人民幣 5 億元之間，每股買回價格不超過人民幣 30 元。