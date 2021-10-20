小摩料蘋果iPhone 13銷量下滑

週二 (19 日) 摩根大通 (小摩) 成為兩週內第二家下調蘋果 iPhone 13 銷量預測的投行。

投資者正密切關注大型科技股財報季，蘋果將於 10 月 28 日公布 2021 會計年度第四季 (截至 2021 年 9 月) 財報。

上週投行 Needham 以晶片短缺等供應鏈問題為由，將蘋果假日旺季 (2022 會計年度第一季) iPhone 13 出貨量預期下修 1000 萬部至 8000 萬部。

摩根大通週二也認為，供應限制可能導致 iPhone 假日旺季營收略為下滑，儘管受到 iPhone 12 需求強勁的推動下，蘋果第四財季 (截至 2021 年 9 月) 財報表現強勁。

繼 Needham 後，摩根大通也下修本季 iPhone 13 銷量 (圖片：蘋果)

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週二發布的一份報告中提到：「正如我們在 10 月初警告的那樣，iPhone 13 生產主要瓶頸與相機模組有關，雖然越南與新冠疫情相關的封鎖已度過了最糟糕的時刻，但蘋果近期仍將面臨量產挑戰。」

Chatterjee 提到：「相對於投資者對 iPhone 13 和 5G iPhone SE 的低預期，我們持續看到對 iPhone 13 和 iPhone SE 的強勁市場需求，儘管由於供應鏈受阻推遲實現這一需求的時間，但在規模上沒有變化。」

Chatterjee 週二預測今年第四財季 iPhone 銷量為 5800 萬部，高於最初的 5500 萬部預期，iPhone 營收預測為 460 億美元，很大程度上是由 iPhone 12 的需求推動的。



在繁忙的假日購物旺季 (蘋果 2022 會計年度第一季)，Chatterjee 預計 iPhone 13 銷量將從 8,200 萬部降至 7,800 萬部，主因是供應鏈方面的挑戰，導致 iPhone 營收預期從 690 億美元降至 630 億美元。

Chatterjee 週二仍上調蘋果評級至「增持」(Overweight)，目標價為每股 180 美元。受此消息影響，週二午盤截稿前，蘋果上漲 1.55%，暫報每股 148.78 美元。