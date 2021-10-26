〈台股盤中〉大立光回神指數站上萬七 成交量可望重回3000億

美股勁揚激勵台股今 (26) 日開高走高，早盤大立光直攻漲停領軍，加上 IC 設計族群拉抬，指數大漲逾百點、重回萬七，成交量能也回升至 3000 億元。

大立光首度實施庫藏股策略奏效，股價一早直奔漲停，高點來到 2215 元，帶動光學族群股價沾光，先進光 (3362-TW) 盤中直攻漲停，其他包括今國光 (6209-TW)、玉晶光 (3406-TW) 與亞光 (3019-TW) 等也是今天買盤追捧焦點。

IC 設計族群中晶相光 (3530-TW) 盤中同樣朝漲停叩關，盤中以漲停價暫時鎖在 150.5 元，威鋒電子 (6756-TW) 盤中也有 7% 以上漲幅，晶宏 (3141-TW)、立積 (4968-TW)、威盛 (2388-TW)、信驊 (5274-TW) 也各有 4%~5% 的漲幅。

鋼鐵族群在資金挹注下，推升股價帶量走揚，包括春雨 (2012-TW)、海光 (2038-TW)、盛餘 (2029-TW)、中鋼 (2002-TW) 等盤中也有 1% 以上漲幅。

同樣受資金青睞的還有金融股，元大金 (2885-TW)、國泰金 (2882-TW) 盤中上漲逾 1%，玉山金 (2884-TW)、開發金 (2883-TW) 等也在買盤敲進下帶動股價翻紅。

整體而言，台股目前有擺脫先前空頭籠罩頹勢，價量似有同步回升跡象，先前遭提款的運輸、鋼鐵現在重獲資金挹注，加上資金回流電子比重將近 7 成，可望支撐大盤站穩萬七後持續上攻。