電子大軍重掌多頭兵符 台股漲140點收17034點 季線得而復失

重量級科技大廠法說會今 (26) 日起接力登場，帶動電子族群歸隊重掌主流，台積電、聯發科、大立光領軍上攻，光學、電動車概念股也表現活蹦亂跳，激勵大盤站上萬七，一度突破季線反壓，終場指數上漲 140.1 點，收在 17034.34 點，成交值放大至 3046.98 億元。

聯發科、力成、旺宏法說會今天舉行，帶動半導體族群獲得買盤青睞，聯發科上漲逾 1%，台積電一度站回 600 元，終場收 599 元，漲幅約 1%，聯電漲勢收斂收 59.8 元，沒能站穩 60 元關卡及月線，世界先進也有近 2% 的漲幅。

大立光決議上半年盈餘每股配發 31 元現金股利，並首度祭出庫藏股計畫，最多砸 44 億元護盤，帶動買氣回籠，一開盤即攻上漲停，但隨後被敲開，量能瞬間放大，收盤仍上漲 7%，收 2160 元；光學鏡頭二哥玉晶光同步大漲逾半根停板，先進光亮燈漲停，亞光、佳凌、今國光也表現不俗。

IC 設計族群表現兩樣情，普誠、立積均衝上漲停板，聯詠、敦泰、力旺、驊訊、鈺創等也都表現強勢，不過，盛群法說釋出第 4 季展望保守，不調漲產品售價，使得股價摜壓至跌停，MCU 股全面倒地，新唐重挫近 9%，其他 IC 設計股包括偉詮電、創惟、智原、創意等都賣壓沉重。

特斯拉股價持續創高，市值突破 1 兆美元，周一傳出奪下美汽車租賃公司 Hertz 大單，相關概念股今天齊聲歡呼，車用零配件廠智伸科一度亮燈漲停，汽車傳動系統製造廠和大、連接線廠貿聯 - KY、保護元件廠興勤均獲資金進駐，美琪瑪、康普、聚和等電池材料供應商也延續強勁漲勢。