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〈玉山科技論壇〉聯發科：台灣人才不足 公司應提高誘因吸引人才

鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科執行副總暨技術長周漁君。(擷取自線上直播)
聯發科執行副總暨技術長周漁君。(擷取自線上直播)
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聯發科人才薪水員工配股

台灣玉山科技協會今 (26) 日舉辦 20 周年慶祝大會暨論壇，聯發科 (2454-TW) 執行副總暨技術長周漁君表示，台灣人才質與量已無法滿足需求，但公司可以做出改變，透過「重賞之下必有勇夫」，提高誘因 (incentive) 吸引更多人才。

周漁君指出，由於疫情關係，各地區工作者大多採居家工作，衍生對 3C 的需求，與現今半導體產能緊張有點關係，其中，3C 產品中出貨量最大的仍以智慧型手機為主，一年估達 13、14 億支。

隨著 5G 世代來臨，消費者需要更快的速度、運營商則需要更大的容量，市場對於數據傳輸需求持續，聯發科也將準備更高速率的數據晶片，同時 AI 算力、多媒體、面板刷新率等新技術興起，也讓整體晶片功耗增加，因此藉由採用最新的系統設計，彌補製程演進逐漸變慢的趨勢。

周漁君也點出台灣現今面臨人才荒，指出公司在能力範圍內，並非改變教育政策，而是認為現今年輕人會喜歡 Google、Apple、Facebook 等，主要是因科技巨擘不僅提供股票、薪水也比較高，「重賞之下必有勇夫」，藉此吸引更多人才投入該公司。

周漁君補充，台灣為資本主義社會，包含聯發科在內，都必須在政策上做出改變，提高誘因 (incentive)，將有助年輕學子從事、就業。

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