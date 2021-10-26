正面簡約 背蘊玄機 PANERAI／Luminor Perpetual Calendar

偏心自動盤的設計，讓機芯底蓋可以容納井然有序的萬年曆配置，包括同軸的閏年和月份顯示盤、3 日儲能顯示、4 位數字的年份顯示窗。

今年下半年，沛納海出其不意的首度推出首款萬年曆腕錶，繼之前陀飛輪、三問和雙追針，讓沛納海的大複雜成員，全員到齊。Luminor 萬年曆承續沛納海一貫簡約至上的錶盤風格，但翻至錶背，就會發現此款錶可是臥虎藏龍，耐人尋味！

搭配今年火熱的綠色錶盤的 PAM00715，全錶殼採用專利的鉑金材質 Platinumtech™，以特殊的比例和製程更為提高了鉑金的硬度，大幅度提升腕錶的可靠性能。

這並不是沛納海首度推出具有萬年曆的時計，十多年前沛納海就曾推出一座具有萬年曆功能的行星時鐘。發跡於義大利佛羅倫斯的沛納海，曾為義大利天才曆法學家伽利略推出三款時計作品，因為他發明了天文望遠鏡，自此改變了世界天文學，沛納海特別於 2009 舉辦了伽利略展覽，並同步發表了三款作品，其中就包括了一枚具備萬年曆的行星時鐘 Jupiterium，此新款萬年曆也將 Jupiterium 的 4 位數字顯示的年份設計也帶入底蓋之中，承先啟後的意義極為濃厚。

具有藍色錶盤的 PAM00742，以沛納海專利紅金 Goldtech™打造而成，較高比例的 24% 銅展現飽滿溫潤的色澤，0.4% 鉑金則讓紅金更為亙久閃耀。

相信很多人對沛納海情有獨鍾的其中一個最大原因，就是沛納海相當重視時間的易讀性，在以大尺寸為前提下，加上簡約乾淨的錶面設計，搭配醒目的劍型指針，閱讀時間總是可以如此的輕鬆自在，沛納海推出萬年曆腕錶也維持了這樣的簡約錶盤概念。

Luminor Perpetual Calendar Goldtech™ 萬年曆腕錶 PAM00742

直徑 44 毫米專利 Goldtech™紅金錶殼、藍寶石水晶底蓋 / 時間指示、兩地時間、日夜顯示、星期和日期顯示、閏年和月份顯示、3 日儲能顯示、4 位數字年份顯示窗 / P.4100 自動機芯 / 年度限量 270 只 / 參考價 NT$1,445,000

將繁複複雜的萬年曆顯示移至錶底蓋，井然有序的可欣賞到沛納海橫跨式的雙臂平衡擺輪橋板、偏心迷你自動盤，黑色為底金色為字的同軸旋轉盤顯示閏年和月份，相對應的另一個較小旋轉盤則是儲能顯示盤，兩者中間的則是 4 位數字的年份顯示窗，正面維繫了簡約俐落的易讀性，背面則是內藏玄機，高明的將萬年曆功能以正反兩面的巧妙布局，取得絕佳平衡，既維持了沛納海簡約的風格，但又保有萬年曆的所有日曆功能，兩全其美！

Luminor Perpetual Calendar Platinumtech™ 萬年曆腕錶 PAM00715

直徑 44 毫米 Platinumtech™鉑金錶殼、藍寶石水晶底蓋 / 時間指示、兩地時間、日夜顯示、星期和日期顯示、閏年和月份顯示、3 日儲能顯示、4 位數字年份顯示 / P.4100 自動機芯 / 年度限量 100 只 / 參考價 NT$2,080,100

來源：《時間觀念》198 期

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