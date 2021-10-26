追本溯源 立體國度 GREUBEL FORSEY／GMT Sport

在 GREUBEL FORSEY 的世界觀裡，時間不該僅僅是以時分指針來分隔單位而已，品牌追溯地球自轉 24 小時一圈為基準，之後才更細分切割形成所有的時間顯示，為了闡述這樣的理念，GREUBEL FORSEY 近來主打的 GMT Sport 就是從錶盤左下方的 3D 立體地球為中心，以此環繞誕生所有的時間軸。

GMT Sport 運動腕錶

直徑 45 毫米鈦金屬錶殼與鍊帶／時間指示、GMT 兩地時間、72 小時儲能指示、立體地球世界時區顯示、24 小時日夜顯示、多時區城區顯示轉盤位於錶背／手手上鍊 24 秒傾斜陀飛輪／防水 100 米／限量 33 只／參考價 NT$18,300,000

旋轉的立體地球配合 24 小時圈日夜顯示，一眼即可飽覽北半球的世界時區，若要更為清楚閱讀世界各地區的時間，則可參考在錶背的多時區城區顯示轉盤，感性和理性兼容並蓄。

GMT Sport 紅金運動腕錶

直徑 45 毫米紅金錶殼／時間指示、GMT 兩地時間、72 小時儲能指示、立體地球世界時區顯示、24 小時日夜顯示、多時區城區顯示轉盤位於錶背／手上鍊 24 秒傾斜陀飛輪／防水 100 米／限量 11 只／參考價 NT$18,000,000

以此 3D 地球為立足點，三維立體錶盤構造雖看似複雜，其實各項時間指示清晰易讀，順著中心錶橋的曲線，可以俯瞰驅動時針和分針的走時輪系，24 秒傾斜陀飛輪結構更是一眼即可辨識出自 GREUBEL FORSEY 之手，3 點鐘位置的 72 小時儲能、10 點鐘位置的兩地時間指示盤，輔佐著大複雜功能的實用設計，各司其職的將腕錶的功能醒目的呈現於觀賞者眼前。2021 年，品牌除首度推出一款具有藍面鈦金屬全鍊帶的 GMT Sport。另一款紅金版本，錶殼與重要部件則皆採用紅金製作。

紅金錶殼的溫潤尊貴色澤，無可取代，這是品牌首次將紅金材質首度引薦至地球儀錶款當中，紅金為底的立體地球，搭配黑色指針、錶橋、GM 顯示盤，盡顯紅金魅力。

此款腕錶也展現著近來腕錶新趨勢，在展現貴金屬耀眼尊顯外貌的同時，也要確保配戴的舒適性能，以達到錶款擁有輕盈特質，鈦金屬就是 GREUBEL FORSEY 少數品牌認可且會採用的新穎材質之一。此款紅金腕錶配戴於腕間時僅看到紅金閃耀色澤，和金色為底的立體地球相得益彰，而此款錶的底蓋則是以輕盈強悍的鈦金屬打造而成，且底部弧線強調可讓腕錶與手腕完美契合，錶冠與折疊錶扣也同樣採用紅金與鈦金相結合的設計，讓看似碩大惹眼的錶款佩戴上手時卻可從容自在，符合 GMT Sport 運動腕錶之命名，名符其實。

來源：《時間觀念》198 期

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