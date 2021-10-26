PIAGET 出類拔萃 以創新精神引領風尚

以頂級鐘錶及珠寶享譽全球的 PIAGET 伯爵，在超過 145 年豐厚的品牌傳承中，不斷以推陳出新的創意寫下歷史新頁。伯爵的不凡，在於將「年輕」與「活力」展現於對藝術及傳世工藝的著迷之中，進而創作出一件件引領時代風尚的傳世經典。

PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列豔彩黃鑽頂級珠寶蠍尾花項鍊。

原創風範 PIAGET 前瞻藝術美學

喬治．伯爵於 1874 年創立製錶工坊，全心投入精密機芯的研製，不斷挑戰超越、追求卓越的表現，口碑載道。1943 年為品牌「PIAGET」註冊商標後，延續創新精神，在 1957 年代問世的超薄機芯，令伯爵一鳴驚人，領先群倫為當代製錶工藝立下典範。

PIAGET Rose 指環，18K 白金鑲嵌鑽石及單顆粉紅碧璽。

勇於嘗試方能前瞻未來，1960 年代伯爵將黃金與鮮明色彩、創新造型以及珍貴寶石相融合，創作出許多前所未見的作品，甚至在錶盤鑲嵌裝飾寶石，璀璨奪目且大膽的設計，深受賈桂琳 • 甘迺迪、伊莉莎白 • 泰勒和薩爾瓦多 • 達利等名流與藝術家們喜愛，而伯爵也逐漸成為優雅、華美與魅力人士的代名詞，引領風潮。

PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列艷彩黃鑽頂級珠寶蠍尾花耳環。

為了掌握高級珠寶的精湛工藝，伯爵特別在日內瓦設立金藝與寶石鑲嵌工坊，讓自由的創作精神，淋漓盡致呈現於每一款伯爵珠寶中。迎向充滿活力的新時代，伯爵賦予珠寶繽紛多樣的特質，如 Posession 系列將玩味的樂趣融入高級珠寶中，展現靈動的魅力。而 Piaget Rose 系列，則以玫瑰的浪漫禮讚對生命的熱情。此外，伯爵也是珠寶界名符其實的「追光者」，持續以璀璨動人的高級珠寶作品，捕捉陽光之下，光影幻變譜寫出不可思議的造物之美。

PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列紅寶石及鑽石頂級珠寶羽翼項鍊。

Wings of Light 光之羽翼 風格化創意珠寶

2020 年，全球彷彿壟罩於迷霧中，面臨不確定的未來，回歸自然審視生命之源，感受光影下豐沛的生命力，即是伯爵透過全新頂級珠寶系列《Wings of Light 光之羽翼》所傳達的訊息。

PIAGET Posession 系列將玩味的樂趣融入高級珠寶中。

「光」、「顏色」以及「形象」是伯爵創作的關鍵元素。如何捕捉稍縱即逝的瞬間光景? 以珠寶描繪光之意象，伯爵重視的是精神層面的感知與體會。有別於傳統珠寶多採用具象擬真手法，伯爵從實際的對象中提取風格，以當代美學予以詮釋，讓觀者得以融入自我生命經驗，與伯爵珠寶創作產生個人私密的對話，留駐獨一無二、永生難忘的故事。全新的《光之羽翼》系列，於奇想中誕生的「伯爵翠鳥」，化作款款精彩珠寶與腕錶，帶領觀者遨遊瑰麗的秘境，最終沐浴於晚霞與海景交織而成的廣闊世界，勾勒出欣欣向榮的蓬勃生命力。

模特兒佩戴 PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列頂級珠寶作品。

「陽光」在伯爵創作中一直是關鍵的靈感泉源。在這趟光之旅程中，伯爵帶領人們經歷了各色頂級寶石與精湛工藝幻化的自然奇景，於純粹中體驗絕美吸引力與危險並存的造物定律。以頂級鑽石與彩色寶石構築而成天使般的羽翼，伯爵《光之羽翼》啟程前往讓人們墜入誘惑的伊甸園。帶著如蛇蠍尾巴的尖刺，繽紛艷麗的蠍尾花，在伯爵巧妙的詮釋下，呈現三種不同光線下的動人風姿，包括以黃鑽及白鑽象徵金色旭日時刻，粉色漸層至紫色的剛玉則展現了豔陽下花朵嬌嫩欲滴的色彩。夜幕低垂，蠍尾花也染上了銀月白，沐浴於星光下。

PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鑽石鳳梨花戒指。

如夢似畫之境，藉由伯爵工匠的巧手，開啟無限的想像。妖嬈嫵媚的鳳梨花也是伯爵奇想花園中的另一主角。尖形的花瓣層層堆疊簇擁花蕊，伯爵特別選用了頂級稀罕的貴重寶石演繹鳳梨花的花心，如一顆重達 10.81 克拉來自坦桑尼亞的尖晶石，尊貴不凡的色澤，凸顯熱帶叢林中的花后魅力。

PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列馬達加斯加藍寶石頂級珠寶鑽石戒指。

曾被馬雅人稱為聖井的天然洞穴，象徵著大地的奧秘，也帶給伯爵無窮的設計靈感。如一件讓人讚嘆的藍寶石戒指，中央主石為重達 11.34 克拉、來自馬達加斯的瑰寶，深邃的泉水藍彷彿一眼無法望盡的深淵，搭配 67 顆欖尖形切割美鑽，恰如月光反射於潭淵，散發誘人的光芒。而另一件經典之作，則透過不同切割的黑蛋白石、藍寶石及鑽石交互排列設計而成的腕錶，在光影中綻放著神秘魅惑。

PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列斯里蘭卡藍寶石頂級珠寶鑽石項鍊。

繽紛的晚霞，彷彿蘊積了所有的能量，上演著令人目眩神迷的光之舞。一只以坦桑尼亞粉紅尖晶石為主石的晚霞戒指，以及由微細鑲嵌藝術大師 Rose Saneuil 操刀的紅碧璽彩寶晚霞耳環，在璀璨色彩中，映現出生命的無限美好。

PIAGET Wings of Light《光之羽翼》系列濃彩黃鑽頂級珠寶鑽石戒指。

伯爵《光之羽翼》頂級珠寶系列，再次為世人成就非凡的經典，於藝術造詣與奢華美學開創前瞻時代新風貌。

來源：《珠寶之星》

更多精彩內容請至 《珠寶之星》