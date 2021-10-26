MIKIMOTO 百年風華 珍珠之美傲視全球

自古以來，珍珠在東西方文明皆深受人們喜愛。至十九世紀後期，珍珠仍屬天然孕生之物，直到懷抱信念的御木本幸吉以不屈不撓的精神堅持研發，世界上首枚透過人工養殖而成、幾近正圓形的珍珠才終於誕生，不僅在珍珠培育史上寫下輝煌新頁，更造就了聞名全球的珠寶品牌 MIKIMOTO。

MIKIMOTO 亞洲代言人迪麗熱巴佩戴全新 Jeux de Ruban 系列珠寶。

珍珠之王 孕育頂級珠寶素材

二十世紀初，珍珠成為了珠寶業倍受關注的焦點。當時許多西方珠寶商對御木本先生所培育的養殖珍珠提出質疑。然而，1924 年國際法庭判定 MIKIMOTO 的珍珠為貨真價實，品牌在國際間頓時聲名大噪，此後，完美珍貴的正圓形珍珠逐漸成為全球頂級珠寶商追逐的寶石。

MIKIMOTO 創辦人御木本幸吉成功培養出世界上首枚透過人工養殖而成、幾近正圓形的珍珠。

早在 1899 年，MIKIMOTO 就在東京銀座開設了世界上最早且唯一銷售珍珠珠寶的專賣店。然而， MIKIMOTO 的願景並不只是成為珍珠寶石的供應商，而是發揚美學及珠寶藝術文化，領先群倫的珠寶商。為了躋身世界頂級珠寶品牌之列，創作出全球皆能肯定和青睞的作品，MIKIMOTO 不僅成立珠寶工坊，還特別派遣工匠負笈歐美，向底蘊深厚的品牌學習珠寶設計和金工技術。

MIKIMOTO 於 1986 年入駐法國巴黎芳登廣場，成為此地首家東方珠寶品牌。

熟稔西方珠寶金工裡的的鉑金製作技術，並融入了日本傳統工藝技法，MIKIMOTO 逐漸發展出深具品牌特色的經典四大工藝技法，包括「芥子珠鑲嵌法」、「滾珠鑲邊技法」、「軌道鑲嵌」以及「金屬鏤雕」等。精湛的工藝，不僅得到日本皇室的賞識，獲得日本宮內省指定為「皇室珠寶供應商」，卓越的珠寶創作在全球亦享譽盛名，陸續於紐約、巴黎、洛杉磯… 等各大城市開設專賣店，更於 1986 年入駐法國巴黎芳登廣場（Place Vendôme），成為首家芳登廣場裡的東方珠寶品牌。

MIKIMOTO《Jardin Mystérieux》祕密花園頂級珠寶系列繁花造型蛋白石戒指。

以融合東西方特色的經典工藝技巧進行創作，在 MIKIMOTO 細膩的詮釋下，珠寶呈現出獨樹一格的美感。縱使百年來時代的美學思潮屢有更迭，MIKIMOTO 總能精準地展現珠寶的絕代風華，所推出的頂級珠寶，更是舉世矚目的焦點。

MIKIMOTO《Jardin Mystérieux》祕密花園頂級珠寶系列珍珠項鍊。

如以秘密花園為主題的《Jardin Mystérieux》頂級珠寶系列，便採用各種罕見的天然海螺珍珠，巧妙融合彩色寶石、鑽石等珍貴寶石，運用品牌傳承百餘年的頂級珠寶製作工藝，賦予經典主題嶄新的風貌，如夢似幻的炫麗花園，躍然而生成為一件件耀眼的頂級珠寶，攫獲眾人目光。

MIKIMOTO M Collection 全新系列日本 Akoya 珍珠項鍊、戒指。

優雅迷人 以珍珠祝福每一個瞬間

如果女人只能擁有一件珠寶，許多人的選擇會是珍珠。無論是重要場合或日常配戴，珍珠總能演繹多種風貌，展現女性渾然天成的多重魅力。御木本先生曾說「我要用珍珠妝點全世界女性的頸間。」除了珍貴稀有的頂級珠寶，MIKIMOTO 更有許多人氣的經典系列，以來自海洋的深切祝福心意，陪伴女性度過精彩的每一瞬間。如以女性最愛的緞帶為靈感，靈活多變的 Jeux de Rubans 系列，俏麗而不失優雅的設計，將珍珠串在鑽石金線上，繫在指尖、耳朵、頸肩至髮際，宛如一場絢麗的遊戲，輕鬆優雅，豐富每一天。

MIKIMOTO《Jardin Mystérieux》頂級珠寶系列橄欖枝造型南洋珍珠項鍊。

而以 MIKIMOTO 品牌首個英文字母 「M」作為設計主軸的 M Collection，則運用了簡約俐落的線條，設計出深具代表性的經典之作。整體輪廓上展現出珍珠的最大面積，因而在珍珠等級的選用上，必須比完美還要更卓越，也更能忠實地呈現 MIKIMOTO 在於珍珠寶石挑選上的職人精神。簡約低調之餘亦不失高貴，讓此系列成為展現女性成熟韻味與雅典氣派的不二之選。

MIKIMOTO《Jardin Mystérieux》頂級珠寶系列綠茵庭園窗景造型胸針。

至於「Les Pétales Place Vendôme」系列，則以巧妙的設計手法，展現 MIKIMOTO 交融東西方文化的品牌特色。以飄舞在巴黎芳登廣場玫瑰花瓣為設計靈感，分別以「玫瑰」與「珍珠」隱喻「巴黎」和「MIKIMOTO」，透過玫瑰花瓣飄落於無瑕珍珠上的形象，勾勒出座落於芳登廣場的 MIKIMOTO 精品店，藉由立體環視的面向，令玫瑰花瓣更顯栩栩如生，幾近寫意般的樸素描繪，讓這款作品增添淡雅卻豐富的精神意涵，體現了東風西漸的文化揉合韻味，亦凸顯 MIKIMOTO 過人的風采。

MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme 日本 Akoya 珍珠鑽石玫瑰花瓣耳環。

珍珠之王 MIKIMOTO，不僅開啟了珠寶史上的新珍珠時代，讓人們得以親近珍珠之美，更將其中所蘊藏的溫柔祝福，傳遞給更多人。

MIKIMOTO Jeux de Rubans 系列 Akoya 珍珠鑽戒。

來源：《珠寶之星》

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