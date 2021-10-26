〈美股盤前要聞〉市場關注多家財報數據 美股期貨小升

美國今日將公布 9 月新屋銷售、10 月諮商會消費者信心數據。微軟、AMD、推特、Alphabet 將在盤後公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.641%。美股期貨週二 (26 日) 小升，道瓊期貨漲 0.31%，標普 500 期漲 0.42%，那斯達克 100 期貨漲 0.65%。

1. 聖路易 Fed：高通膨現象正在各領域蔓延

聖路易聯準銀行經濟學家周一 (25 日) 表示，現階段通膨飆升似乎不僅限於二手車這類物價漲幅明顯的領域，高通膨實際上帶來的影響恐怕更為廣泛。

聖路易聯準銀行經濟學家 Fernando Martin 研究發現，從目前整體價格變化來看，離群值 (如二手車) 的效果正大大減弱，這表明通膨走升情形恐怕發生在更多領域。

除了通膨正蔓延至各領域外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周坦言，受到供應鏈瓶頸等因素影響，通膨持續時間可能比 Fed 預期的還要長。

2. 臉書 Q3 獲利表現佳 將劃分新業務重點發展元宇宙

臉書 (FB-US) 周三 (27 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，獲利表現優於市場預期，但警告第四季營收將受到蘋果新隱私政策等因素影響。為了積極發展元宇宙領域，臉書宣布將創立「臉書實境實驗室」 (Facebook Reality Labs，FRL)。

臉書第三季營收 290.1 億美元，年增 35%，其中廣告業務佔 282.76 億美元，年增 33%；值得注意的是，儘管其他 (包含 Oculus VR 銷售等) 僅佔 7.34 億美元，但較去年同期成長 195%，且大幅優於市場預期的 4.77 億美元。

臉書預計第四季度營收約為 315 億至 340 億美元，低於 Refinitiv 調查市場普遍預期的 348 億美元，影響因素包括源自蘋果 iOS 14 隱私政策變化、總體經濟與疫情等逆風所帶來的不確定性。

3. 馬斯克身價一日暴增 360 億美元

特斯拉股價周一 (25 日) 大漲近 13%、市值突破 1 兆美元，執行長馬斯克身價當日暴增 362 億美元，使這位地表最有錢富豪的身價增為 2886 億美元，今年來已增值將近 1900 億美元。

特斯拉近期利多消息頻傳，日前財報顯示營收、獲利均創新高，周一再傳出汽車租賃商 Hertz 破產前向特斯拉下訂 10 萬輛 Model 3，為史上最大筆訂單。

目前馬斯克以 2886 億美元鞏固全球首富的位置，超越 Nike 或埃克森美孚市值，今年來財富共增值 1189 億美元。第二名為亞馬遜創辦人貝佐斯，最新身價 1926 億美元，第三名為 LVMH 創辦人 Bernard Arnault，身價 1634 億美元。

4. 傳美國司法部加速反壟斷調查 蘋果恐將面臨訴訟

科技媒體 The Information 周一（25 日）援引兩名知情人士消息報導，美國司法部（DOJ）加快對蘋果歷時近兩年的反壟斷調查步伐，蘋果恐怕很快就要面臨訴訟。

據報導，司法部自今年夏天以來進行「一連串」行動加速案件調查，包括向蘋果的合作夥伴發傳票要求到案說明，以及針對蘋果與其競爭夥伴、客戶詢問如何保持對 iPhone 的嚴格控制等，司法部的這些舉動意味著蘋果「極有可能」面臨訴訟。

除了美國的調查外，蘋果還面臨歐洲的反壟斷調查，此前 Spotify(SPOT-US) 對 Apple Music 提出訴訟。

5. Bloom Energy 奪南韓 SK 集團 45 億美元氫燃料電池大單

氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 周一 (25 日) 與南韓 SK 集團簽訂價值 45 億美元氫燃料電池設備和服務，激勵股價飆漲 37.15%，創 15 個月以來最大漲幅。

Bloom Energy 表示，SK 集團旗下的 SK Ecoplant 同意將在三年內向該公司購買至少 500 MW 的系統電池，相當於未來三年此合約將能貢獻 45 億美元營收。Bloom Energy 2020 年年營收為 7.94 億美元。

此外，SK Ecoplant 還計劃進行約 5 億美元的股權投資、並有一人進入 Bloom Energy 董事會，代表擴大雙方的合作關係。兩家公司還同意將於美國、南韓建立氫創新中心。