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WHO團體試驗疫苗 高端入列候選疫苗名單

鉅亨網編譯羅昀玫
WHO團體試驗疫苗 高端入列候選疫苗名單 (圖片：翻攝高端疫苗官網)
WHO團體試驗疫苗 高端入列候選疫苗名單 (圖片：翻攝高端疫苗官網)
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高端新冠疫苗WHO世界衛生組織世衛團體候選Solidarity Trial Vaccines菲律賓

週二 (26 日) 世界衛生組織 (WHO) 宣布與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」(Solidarity Trial Vaccines) 計畫，其中台灣高端疫苗 (6547-TW) 和美國 Inovio Pharmaceuticals 的新冠疫苗入列候選疫苗名單。

(圖片：WHO)
WHO 團體試驗疫苗，高端入列候選疫苗名單 (圖片：WHO)

世衛最新聲明指出，「團體試驗疫苗」是一個跨國、隨機臨床試驗平台，旨在迅速評估有前景的新候選疫苗之防護力和安全性。

截至目前為止，疫苗優先次序諮詢小組已審核約 20 款疫苗，該小組建議，高端 (Medigen) 的蛋白質次單元疫苗和美國 Inovio Pharmaceuticals 的 2 支候選疫苗納入「團體試驗疫苗」計畫中。

週二晚間傳出高端入選 WHO 團體試驗疫苗的好消息，高端疫苗副總經理李思賢回應，很欣慰能被國際頂尖專家肯定與選中，高端將持續努力進行後續臨床實驗與國際布局認證。

美國病管制與預防中心 (CDC) 週一 (25 日) 宣布，自 11 月 8 日起所有外國人士入境美國，必須完成 2 劑新冠疫苗接種，但高端疫苗不在美國這波認可的疫苗名單中。週二稍早高端回應：「深感遺憾。」

高端 10 月 14 日表示，旗下新冠疫苗二期期中分析數據，完成醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine) 審查並公開發表，估保護力介於 8-9 成。

此外，受此消息激勵，Inovio Pharmaceuticals (INO-US) 週二美股開盤後股價先蹲後跳，截稿前其股價已小漲 1.73%，暫報每股 7.06 美元

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