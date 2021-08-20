〈台灣大股東會〉蔡明忠：電信結合電商成趨勢 市值未看到持有momo價值

台灣大 (3045-TW) 近期受惠電商平台 MOMO 營運大好，合併營收屢創佳績，遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東日前表態，電信營收不應納入電商，對此，台灣大董事長蔡明忠今 (20) 日股東會後回應，電信匯流與電商結合是未來趨勢，致力轉型成科技領導業者，且台灣大市值仍反映電信本業，市場還沒有看到持有 MOMO 的價值。

蔡明忠指出，台灣大以轉型科技電信領導業者自許，電子商務轉移至固網行動已成趨勢，因此當時投資 MOMO 的策略非常正確，雖然市場還沒看到台灣大持有 MOMO 的價值，市值仍反映本業，相信同業的一語會驚醒市場夢中人，讓市場看到台灣大增值潛力。

蔡明忠說，台灣有很多跨產業的企業集團，且認列許多子公司營收，例如電商巨擘亞馬遜已透過 AWS 跨入電信產業，且之前有意購買電信營運商，除了未來朝低軌道衛星發展外，也是為了強化布局電信領域。

至於台灣低軌道衛星發展，蔡明忠認為，台灣屬於小島，光纖固網、網路相當密集，且在政府推動偏鄉數位發展政策下，許多偏鄉地區網路涵蓋也很充足，而美國、非洲、澳洲等荒涼地區因缺乏固網光纖覆蓋，因此需要低軌道衛星。

台灣大日前斥資 5.6 億元投資越南最大本土電商 TIKI GLOBAL，蔡明忠補充，台灣鄰近的市場除了中國外，再來就是東南亞市場且具龐大潛力，目前除了越南投資案外，陸續有看更多語集團可發揮綜效的機會，包括電信、有線電視、電商等數位相關領域。

迪士尼旗下影音串流服務 Disney + 將於 11 月登台，電信商爭相合作，蔡明忠表示，迪士尼應該市台灣電信業夢寐合作對象，目前也向對方極力爭取，期望未來能朝中華電與 Netflix 的合作模式，透過台灣大旗下固網與有線電視收看。