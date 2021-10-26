〈宏碁智醫登興櫃〉集團第七家IPO小金雞 明日登錄戰略新板

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁智醫 (6857-TE) 今 (26) 日舉辦法說會，總經理許銀雄表示，全球正面臨老齡化，觀察近年醫療產業正積極增加 AI 人工智慧投資，宏碁智醫搭上醫療與資通訊結合趨勢，將大搶數位醫療商機。宏碁智醫明 (27) 日也將登錄興櫃戰略新板，成為集團第七家 IPO 的小金雞。

許銀雄表示，不只全球面臨老齡化趨勢，台灣也已在 2018 年進入高齡社會，預期 2025 年將進一步邁入超高齡社會，估全台總人口中將有 20% 為 65 歲以上長者，此外，根據調查，亞洲數位醫療市場成長快速，估 2020-2025 年複合成長率將達 21%，且 2025 年篩檢與診斷商機可望達 158 億美元。

宏碁智醫就鎖定 AI、大數據分析，目前旗下有 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR(智視康)、視訊診療軟體 TeleMed 等兩項產品，許銀雄表示，智視康是宏碁智醫與台灣諾華、台大醫院共同合作，也是首個拿到 TFDA 核發人工智慧眼科醫療器材許可證，報告準確率可達 93%。

應用方面，許銀雄透露，AI 輔助軟體目前在台灣已獲 11 家醫學中心導入使用，同時拿到泰國、印尼、菲律賓等地醫材許可證，未來將積極開拓東南亞市場。

宏碁智醫 2018 年成立董事長為宏碁技術長張瑞川擔任，總經理則為許銀雄，資本額為 1.2 億元，主要股東為宏碁旗下宏碁智聯網投控持股約 61%、宏碁智醫管理團隊與員工則持有 31%，其他則占 8%。