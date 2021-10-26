〈宏碁智醫登興櫃〉累計已取得5張醫材許可證 明年上半年拚再拿一張

人工智慧醫療公司宏碁智醫 (6857-TE) 旗下 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR(智視康)、視訊診療軟體 TeleMed 等兩項產品，累計已取得國內外 5 張醫療許可證，展望未來，總經理許銀雄今 (26) 日表示，將持續拓展眼科、非眼科產品線，並強化東南亞、海外布局，預期明年上半年可望再拿到一張 FDA 認證。

宏碁智醫 VeriSee DR 已獲得台灣、泰國、印尼、菲律賓等地醫材許可證，視訊診療軟體 TeleMed 同樣拿到台灣 TFDA 認證，累計共獲得 5 張 FDA。

許銀雄表示，未來將持續強化眼科疾病相關 AI 產品線，除目前糖尿病視網膜病變偵測外，預期未來三年將分別鎖定老年性黃斑部病變 (AMD)、青光眼 (GON)、近視性黃斑部病變 (MMD) 進行開發，目前也規劃拓展非眼科產品線。

此外，許銀雄指出，宏碁智醫目前也與多家醫學中心、國際藥廠、國際醫療器材廠商、研究機構簽訂合作協議，期望建立醫產學研合作平台，提升健康照護、疾病預防、醫療品質量能，海外布局則將借助集團分公司、經銷商進一步拓展全球市場。

營運方面，許銀雄表示，目前 AI 診斷軟體以買斷、年租兩種方式進行，並強調公司將持續投資、研發新產品，認為醫療產業發展期程較長，短期不該以盈虧衡量營運，不過在新產品推出下，宏碁智醫今年前三季營收也達約 470 萬元，較去年全年 100 萬元倍數成長。

根據公開資訊顯示，宏碁智醫今年前 9 月營收約達 474.9 萬元，毛利率達約 73.64%，稅後虧損約 1367.6 萬元，每股虧損 2.16 元。