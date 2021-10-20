〈宏碁展望〉混合常態筆電需求可望續強 將強化供應鏈環保要求

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 對筆電需求不看淡，共同營運長高樹國今 (20) 日表示，Chromebook 需求仍一波波來，也看好混合生活常態，將創造如抗菌、環保等商機，另一位共同營運長黃資婷也說，零組件追了兩年還在追，反映需求不墜，此外，宏碁除拓展 Vero 環保產品線外，明年也將進一步強化供應鏈環保要求。

高樹國表示，宏碁很早就與谷歌合作推出 Chromebook 產品，目前觀察美國、日本標案出貨都還未結束，強調需求仍一波波來，部分標案也從過往 11.6 吋，改拉 14、15 吋產品，看好未來在教育、企業商用需求支撐下，Chromebook 成長仍可期。

高樹國進一步指出，混合生活已是常態，將推升筆電需求維持高檔，且目前需求仍大於供給，明年則還是觀察市場狀況而定，至於近期多家品牌廠開始研發自家晶片，認為對個人電腦市場是正向樂觀。

黃資婷則回應供應鏈缺料問題，她指出，零組件追料追了兩年，現在還是在追，主因則是有更多新興應用造成供給緊張，短期也未看到緩解跡象。

另一方面，宏碁今年新品發表會進一步拓展 Vero 環保產品線，黃資婷表示，宏碁是品牌公司，除發表永續環保宣言，也希望與供應鏈一同達到減碳、永續目標，現階段已要求上游兩層供應鏈須達到一定比例環保減碳目標，預期明年將再向上推升至第三層供應鏈。

宏碁今日也宣布旗下環保材質 Acer Aspire Vero、商務擴充型顯示器及教育型電腦等多項產品獲得 2021 年日本優良設計獎 (Good Design Award)。