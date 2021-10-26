勞動力市場緊俏短期未解 策略師：美企面臨棘手成本風險

隨著美股財報季即將進行高峰期，部分市場策略師認為，勞動力短缺可能是企業面臨到最棘手的成本風險，且缺工問題恐在未來幾季持續困擾著企業。

Q3 財報季開跑至今，醫療保健、餐飲到快遞業等多項產業紛紛警告，勞動力成本恐伴隨著缺工問題繼續上升，市場分析人士也認為短期內恐無法紓解勞動力吃緊問題。

Frost Investment Advisors 投資長 Mace McCain 表示，考慮到 Delta 變種病毒在重啟經濟的過程中半路殺出，進而干擾復甦進程，他認為勞動力短缺的影響還沒完全反映出來，且可能會在未來幾季慢慢浮現。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師也發布報告稱，雖然供應鏈和原物料價格已浮現改善的初步跡象，但對許多企業來說，勞動力吃緊仍會是未來幾年必須面對的挑戰。

此外，近期的經濟數據也凸顯出勞動力市場日益緊俏的趨勢。美國勞工部上周表示，截至 10 月 16 日當周，初領失業救濟金人數降至 19 個月低點，連續第 2 周低於 30 萬人。

儘管如此，Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 認為，勞動力短缺對各項產業的影響程度不一。舉例來說，直接面向消費者的服務業在防疫封鎖期間被迫暫停營業，這些企業相較之下較難填補職位空缺，復甦所需的時間也較長。