馬斯克擔憂高通膨！女股神：通縮將是更大的驚喜

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 週二 (26 日) 與特斯拉執行長馬斯克就短期通膨強勁進行「推特」辯論，一來一往間她提到新技術帶來的通縮將消弭通膨壓力。

新冠疫情肆虐，世界各地港口、倉庫和鐵路倉庫的供應鏈瓶頸、勞動力短缺，以及原材料短缺導致全球通膨飆升，已將商品和服務成本推至多年來的高點。

特斯拉執行長馬斯克週二 (26 日) 推文表達對通膨的擔憂，他提到：「我不知道長期，短期間我們看到強勁的通膨壓力。」

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 回應馬斯克，通膨飆升可能是短暫的，新技術 (IT) 將緩解通膨壓力。

伍德稱：「由於與新冠疫情相關的供應鏈瓶頸和石油供應限制，通膨已大爆發，但恕我直言，與人工智慧 (AI)、電動車、機器人、基因組測序和區塊鏈等新技術將壓平通膨曲線，抑制物價。」

大多數消費者 / 企業預計物價會下滑，將推遲購買，從而促使貨幣流通速度驟減，儘管去年週期性通膨爆發，但流通速度仍徘徊在低檔。如果方舟 ARKInvest 是正確的，下一回合通膨就會降了。」

她提到：「我對千禧世代行為感到震驚，他們犧牲短期消費來償還學生貸款，或投資加密貨幣和其他資產。銀行貸款增長也不溫不火，如果貨幣流通速度增加，情況就不會如此。」

她提到：「目前市場共識是，通膨仍會是問題，而且可能變得更差，代表股票和固定收益市場正將其納入貼現率考量。這樣來看，通縮將是更大的驚喜。」

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.50%，暫報每股 1,019.45 美元。ARK 新興主動型 ETF (ARKK-US) 下跌 0.42% 暫報 121.30 美元