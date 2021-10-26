〈普瑞博登興櫃〉三大產品線陸續取證上市 明年營運拚轉盈

普瑞博 (6847-TE) 今 (26) 日舉行興櫃前法說，創辦人張雍表示，透過雙離子專利技術開發三項產品，白血球減除過濾器已在美國、台灣銷售，細胞分離產品與 P-TEX 抗沾黏添加劑明年陸續取證上市，法人看好，三大產品挹注下，有望推升明年全年營運轉盈。

普瑞博為國內首家具有血液處理薄膜核心技術的公司，並開發出雙離子技術平台，旗下首款產品白血球減除過濾器已在美國、台灣核准上市，預計今年將再取得東南亞 5 個國家認證。

據統計，全球每年血庫採集需求量達 6000-8000 萬套，董事長陳彥文提到，公司開發的減白過濾血袋系統，相較於市面上其他產品，除了產品組成少，過濾可即時完成。

P-TEX 抗沾黏添加劑方面，普瑞博則與台塑 (1301-TW) 集團合作，由台塑提供 PP、PVC、EVA、造粒技術與製程設備，並與普瑞博的雙離子技術結合打造出複合膠粒，並開發出抗沾黏耗材產品。

張雍指出，與台塑成為策略合作夥伴後，相關產品已進入試產階段，最慢明年將會有首批產品上市，且著眼全球醫材市場。

普瑞博去年開發出細胞分離過濾器，主要應用於臨床微生物血液檢體前處理，該產品目前首要鎖定中國敗血症市場，看準中國每年有 350-560 萬明患者、市場規模達人民幣 60-100 億元。

張雍指出，細胞分離過濾器已在中國執行大規模臨床試驗，後續將依據申請醫材相關認證，此外，由於該產品屬於新型檢測產品，只需要申請各國特定許可認證，即可上市，未來也將擴大產品適應症，包括子宮內膜炎、產前無創篩檢 (NIPT)、癌症早篩等。

普瑞博主要股東結構方面，公司團隊持股 37.17%，台塑、中原大學等策略股東持股 36.41%，中信創投、中華開發等創投公司持股 17.58%。