壽險業9月淨值蒸發1330億 趁台股亂流出脫近400億元

金管會今 (26) 日公布壽險業 9 月損益，受到資本市場 9 月亂流影響，壽險業單月淨值大舉蒸發 1330 億元，也趁勢砍殺台股近 400 億元。

壽險業 9 月若完全不避險，累計海外投資匯兌損失達新台幣 2479 億元，其中，避險工具換匯成本 972 億元，但避險工具有評價利益 1545 億元，再加上 122 億元的外匯準備金，一來一往下，才讓匯兌總成本壓在 1775 億元，9 月單月匯兌成本增加 85 億元。

截至 9 月底，新臺幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為 2.3%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 340 億元，月增 51 億元，但較去年底減少 122 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 累計為 5964 億元。

壽險業前 9 月稅前盈餘 3597 億元，較去年同期增加 1630 億元；不過因為資本市場 9 越大亂流，拖累壽險業淨值累計前 9 月降到為 2 兆 5587 億元，單月蒸發 1330 億元，不過仍較去年同期增加 3623 億元或 16.5%。

台股 9 月下跌 3.18%，若照壽險業持有台股部位的自然減幅，台股 9 月市值應該僅掉到 2 兆 413 億元，但金管會今天公布的實際持有市值卻跌破 2 兆元大關，剩下 1 兆 9748 億元，也就是說壽險業 9 月減碼約 395 億元，持有台股部位占其可運用資金比重亦降到 6.71%。

至於海外股票方面，壽險業繼 7、8 月減碼 259 、300 億元後，9 月再賣 248 億元，使得壽險業對海外股票部位降到 6294 億元，創 11 個月新低。