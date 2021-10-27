〈美股盤後〉民主黨公布企業最低稅提案 道瓊標普齊刷新高

美股超級財報週持續開跑，美企總體獲利表現亮眼，週二 (26 日) 美股四大指數小幅上漲，道瓊、標普再度刷下歷史新高，但臉書大跌近 4% 收斂科技股漲勢。

政經消息方面，美國民主黨公布企業最低稅提案，將要求每年獲利超過 10 億美元利潤的公司支付至少 15% 的企業稅率，提案號稱將能於十年內增加美國政府數千億美元的稅收。

美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週二證實，中國國家主席習近平將不會出席 G20 峰會，美中兩國元首將在「年底前」安排雙邊視訊會談，但蘇利文沒有透露具體的時程表。

中國大陸國務院副總理劉鶴週一與美國財政部長葉倫視訊通話，本次會談中雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行交流，劉鶴再度對美國提出取消高額進口關稅和制裁，外界認為，雙邊持續接觸為美中新一輪經貿談判鋪路。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 週二以國安為由，壓倒性通過撤銷中國電信美洲公司在美國運營許可。FCC 指出，中國電信美洲公司將增加美國國安和執法風險，要求該公司在相關命令發布後的 60 天內停止提供服務。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.44 億例，死亡數突破 496 萬例。美國累計確診超過 4559 萬例，累計死亡數超過 73.8 萬。印度累計確診超過 3420 萬例，巴西累計確診 2175 萬例。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 15.73 點，或 0.04%，收 35,756.88 點。

那斯達克指數上漲 9.01 點，或 0.06%，收 15,235.71 點。

標普 500 指數上漲 8.31 點，或 0.18%，收 4,574.79 點。

費城半導體指數上漲 0.6 點，或 0.02%，收 3,393.0 點。

標普 11 大板塊僅工業、通訊服務板塊收黑，能源、公用事業和醫療保健板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書殞落。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.46%；臉書 (FB-US) 下跌 3.92%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.68%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.64%。

道瓊成分股漲跌互見。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.85%；波音 (BA-US) 下跌 1.44%；寶僑 (PG-US) 上漲 1.42%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.15%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.22%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.29%；AMD (AMD-US) 漲 0.47%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.77%；美光 (MU-US) 漲 0.26%；高通 (QCOM-US) 漲 0.0076%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 6.70%。

台股 ADR 集體收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.48%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.86%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.00%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.13%。

企業新聞

社群媒體巨擘臉書 (FB-US) 下跌 3.92% 至每股 315.81 美元，自 8 月 27 日以來首次收於 200 日均線以下。臉書週一盤後公布最新財報，獲利表現優於市場預期，但臉書示警，蘋果隱私政策和投入元宇宙的資本支出影響，其第四季營收可能會受到衝擊。

臉書積極投資元宇宙，預計將提振對晶片的需求，Nvidia (NVDA-US) 飆漲 6.70% 至每股 247.17 美元，創下歷史新高。

美國聯合包裹 (UPS) (UPS-US) 和工業巨擘奇異 (GE-US) 在公布最新財報後，分別收紅 6.95% 和 2.03%，亦為市場提供支撐。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.46% 至每股 149.32 美元。外媒傳出果迷原訂週二 (26 日) 將拿到預購的新 MacBook Pro，但蘋果無預警延遲出貨至年底。

英特爾 (INTC-US) 週二下跌 2.29% 至每股 48.28 美元。投行 BMO Capital 週二下調英特爾股票評級至「符合市場表現」，該投行分析師認為英特爾可能需要很長時間才能恢復盈利，銷售增長也不太可能以兩位數的速度增長。

經濟數據

美國 8 月標普 CoreLogic 凱斯席勒 20 大城房價指數年增率報 19.7％，前值 20.0％

美國 8 月標普 CoreLogic 凱斯席勒 20 大城房價指數月增率報 0.9％，預期 1.5%，前值 1.5%

美國 10 月諮商會消費者信心指數報 113.8，預期 109.5，前值 109.3

美國 9 月新屋銷售年化總數報 80 萬戶，預期 75.8 萬戶，前值 70.2 萬戶

里奇蒙 Fed 10 月製造業指數報 12，預期 4.0，前值 - 3.0

華爾街分析

美國消費者信心在 10 月份意外反彈，因為勞動力市場前景改善抵消對高通膨的擔憂。美國商務部一份報告顯示，9 月份新屋銷售額猛增 14.0%，顯示購房需求正趨於穩定。

投行 Baird 投資策略師 Ross Mayfield 表示，隨著美股主指處於或接近歷史新高，一系列良好的經濟數據可能會增加投資者的擔憂，即聯準會 (Fed) 可能會將升息時間表提前。

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示：「美股風險偏好依然存在，隨著強勁的需求繼續抵消供應限制和物價壓力，企業財報是近期股市屢創新高的關鍵催化劑。」

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示：「財報季開局良好，但現在最大的考驗是，大型科技公司是否會表現出包？隨著股市處於歷史高點，這個門檻確實相當高，科技股需要給人留下深刻印象，以幫助證明當前水準的股價是合理的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主