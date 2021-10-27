美股盤後重點新聞摘要2021年10月27日

操盤前瞻

澳洲第三季 CPI

美國 9 月耐久財訂單

美股財報：波音、通用、可口可樂、麥當勞、Spotify

重磅！FCC 撤銷中國電信子公司在美營運許可

週二 (26 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 以國安為由，撤銷並終止中國電信子公司在美國的營運許可。閱讀全文...

白宮證實：習近平不出席 G20 拜習虛擬峰會年底登場

週二 (26 日) 美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 證實，中國國家主席習近平將不會出席 G20 峰會，美中兩國元首將在「年底前」安排雙邊視訊會談，但蘇利文沒有透露具體的時程表。閱讀全文...

果迷早訂也收不到！蘋果無預警延遲出貨新 MacBook Pro

蘋果全新的 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 2021 機型將在 10 月 26 日正式上市，一些早鳥預購的果迷原本滿心歡喜要在週二 (26 日) 拿到新機，未料一覺醒來卻收到蘋果無預警的延遲發貨通知。閱讀全文...

英特爾股票遭投行 BMO 降評 分析師：看不到表現優於大盤的情景

投行 BMO Capital Markets 周二（26 日）認為，看不到英特爾股票表現有優於大盤的可能，將評等下調至「符合市場表現」（Market Perform）。閱讀全文...

馬斯克擔憂高通膨！女股神：通縮將是更大的驚喜

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 週二 (26 日) 與特斯拉執行長馬斯克就短期通膨強勁進行「推特」辯論，一來一往間她提到新技術帶來的通縮將消弭通膨壓力。閱讀全文...