美國塞港問題可能比「雷曼危機」更可怕

《彭博社》報導，美國物流公司 Flexport 發出警告，美國塞港問題持續未能改善，可能引爆比「雷曼時刻」更糟的經濟危機，而聯準會 (Fed) 將無能為力。

儘管美國總統拜登上週宣布洛杉磯港將加入長堤港，提供全天候營運，就連聯合太平洋鐵路公司也加入 24 小時運轉行列，但美國塞港問題持續未能改善，拜登亦考慮部署國民警衛隊提供運輸協助。

(圖片：AFP)

美國貨運代理和報關經紀商 Flexport 實地走訪的美國主要港口了解問題後。Flexport 執行長 Ryan Petersen 推文表示，威脅美國最大港口的瓶頸不是起重機，而是碼頭置放貨櫃的空間。

美國物流公司 Flexport 稱，碼頭存放新貨櫃的空間已滿載 (圖片：AFP)

Petersen 稱，在港口的數百台起重機中只看到大約 7 台在緩慢的運行，碼頭已經堆滿貨櫃，因此沒有空間容納來自船上的還是陸地的新的貨櫃。

Petersen 警告：「這是真正的交通堵塞。」

Petersen 將當前的供應鏈危機和港口關閉的可能性與 2008 年導致全球經濟陷入大衰退的雷曼兄弟 (Lehman Brothers Holdings Inc.) 破產進行了比較。

認為：「雷曼兄弟倒閉，美國政府只需大量印鈔，讓銀行流動性泛濫起來就足夠了，但目前航運危機需要現實的解決方案。」

2008 年當時美國第四大投行雷曼兄弟投資失利、談判收購失敗後申請破產保護，引爆了金融危機，許多投資人血本無歸，對此事件稱之為雷曼時刻。

Petersen 疾呼，美國政府必須盡快解決目前的瓶頸，要是迅速失控的惡性循環繼續下去，勢必將摧毀全球經濟。」

知名財經部落格 Zero Hedge 指出，Petersen 觀點可能是正確的，因為過去 19 個月裡，隨著塞港惡化，全球經濟的循環系統已面臨崩潰的風險。

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