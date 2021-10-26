鉅亨美股雷達：小鵬汽車公布飛行汽車、美銀看好Alphabet成FANG最優股

美股重要看點：

美國民主黨高層表示，希望在本週就社會支出和氣候法案達成協議，以在立法方面取得勝利。

拜登在前往新澤西州參加活動之前對美媒表示，希望在週四 (28 日) 前往歐洲之前達成協議。

目前白宮力推的該法案最初起草時的計劃支出規模為 3.5 兆美元，但由於民主黨內溫和派要求削減開支規模，目前規模可能減半至 1.5 兆美元。

美股前一交易日漲跌：

週一 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 64.13 點，或 0.18%，收 35,741.15 點。

標普 500 指數上漲 21.58 點，或 0.47%，收 4,566.48 點。

那斯達克指數上漲 136.5 點，或 0.90%，收 15,226.7 點。

費城半導體指數上漲 22.1 點，或 0.66%，收 3,392.4 點。

今日重要總經數據：

達拉斯 Fed 9 月製造業活動指數，市場預期 6.2，前值為 4.6。

重要個股動態：

1. 小鵬汽車 (XPEV-US)

每年一度的科技日上，小鵬汽車公佈了由旗下 HT Aero 開發的第六代飛行汽車產品，它既能像普通汽車那樣在陸地上行駛，也能在空中飛行。

HT Aero 計劃 2024 年量產這款飛行汽車，價格約為人民幣 100 萬元；而先前特斯拉執行長 Elon Musk 5 月份曾透露了一個新的 Roadster 版本，可以非常短暫地飛行。

小鵬汽車還討論了新一代無線充電站計劃，並暗示將推出一款新型號電動汽車，目前，小鵬汽車在中國有 439 座超級充電站，而特斯拉有 1000 座。

小鵬汽車還計劃 2022 年推出先進駕駛輔助系統和自動駕駛服務。

XPEV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Alphabet (GOOGL-US)

美國銀行分析師 Justin Post 在最新研究報告表示，鑑於與同業相比處於週期性復甦過程，故認為 Alphabet 是 2021 年表現最好的 FANG 股票。

Justin Post 表示，儘管蘋果推出了 IDFA 以及供應鏈面臨不確定性，但仍然看好這支股票，部分原因是因為 Alphabet 18 倍的本益比預估顯得合理，且搜尋與社交媒體相比來說更具有穩定性。

Justin Post 在研報中，看好 Alphabet 第四季搜尋引擎流量增長、廣告業績持續升溫，以及 Google Cloud 雲端運算的業務盈利能力提升。

Justin Post 對 Alphabet 股票評級為買進，目標價為每股 3150 美元。

另一位 Morningstar 分析師 Ali Mogharabi 則認為 Alphabet 公允價值為每股 3200 美元。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜最新表示，公司已制定了多項解決供應鏈問題、確保客戶聖誕銷售季購物體驗的計劃。

亞馬遜全球送貨服務副總 John Felton 週一表示：「我們一直在投資供應鏈和物流網路，今年我們的投資力度更大，旨在確保最近的供應鏈問題，不會影響聖誕銷售季客戶在我們平台上的購物體驗。」

亞馬遜指出，投資開發了能更好地預測熱門產品需求的技術，並投資人力資源、飛機、輪船和倉儲，以更高效地把商品送到千家萬戶，如亞馬遜貨物進口港數量增長了 50%，並將集裝箱處理能力翻了一番。