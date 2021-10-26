〈張忠謀開講〉在美建自主供應鏈不太可能 對全球半導體、英特爾都是挑戰

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (26) 日談及各國欲建立半導體在地供應鏈議題，再度強調，要重新在美國建立自主供應鏈不太可能，最終還是會不夠完整、成本更高，且這無論對全球半導體、甚至英特爾而言都是挑戰，他也強調，半導體產業在台灣營運仍具競爭力。

張忠謀今日出席玉山科技協會 20 周年晚宴，以「經營人的學習與成長」發表專題演講，會後接受現場提問。對於各國欲建立半導體在地供應鏈，張忠謀表示，如他先前所言，過去幾十年來，全球企業受惠全球化及自由貿易而發達成長，但現在世界已不在是平 (Flat) 的。

張忠謀指出，現在許多人、包括英特爾新任 CEO，都說台灣、南韓不安全，需要在美國本土建立供應鏈，但這不管對亞洲、全球半導體，甚至對英特爾而言都是挑戰。

張忠謀認為，英特爾有其動機，要鼓勵美國政府補貼，但美國針對半導體製造祭出 520 億美元的補貼，這只是剛開始，且金額還是不夠。

張忠謀指出，1990 年代時，美國在全球半導體晶圓製造擁有 42% 市占率，現在只有 17%，盼透過擴大半導體本土供應鏈，來提高市占率，但時光不可能倒流。

如同先前在 APEC 領袖代表會後記者會所言，張忠謀表示，要重新在美國建立本土半導體供應鏈不太可能，即便花費數百億美元，最後還是會發現供應鏈不夠完整，且比現有成本更高。

從管理者角度來看，張忠謀也認為，在他創立台積電的年代，台灣人不可能管理海外子公司，而即便現在，台灣經理人管理美國亞利桑那州廠，也不太可能像英特爾管理亞利桑那州子公司那般。

張忠謀強調，當前所處的並非完全自由競爭的世界，面臨挑戰，台灣半導體產業在全球仍很有競爭力，在台營運是國內半導體產業維持競爭力的唯一選擇。

